Названы ответчики по иску Генпрокуратуры к экс-мэру Махачкалы Амирову

МАХАЧКАЛА, 21 авг - РИА Новости. Экс-руководитель управления Федеральной службы судебных приставов по Дагестану Далгат Амиров и бывший замглавы города Каспийска Юсуп Джапаров проходят ответчиками по антикоррупционному иску Генпрокуратуры к приговоренному на пожизненный срок экс-мэру Махачкалы Саиду Амирову, следует из материалов, имеющихся в распоряжении РИА Новости. Во вторник объединенная пресс-служба судов Дагестана сообщила, что Советский районный суд Махачкалы принят к производству антикоррупционный иск заместителя генерального прокурора РФ Юрия Пономарёва к Саиду Амирову и его родственникам. ГП просит обратить в доход РФ более 400 выведенных из государственной и муниципальной собственности объектов недвижимости (земельных участков и строений), зарегистрированных на праве собственности за экс-мэром и 18 соответчиками, кадастровой стоимостью свыше 2,1 миллиарда рублей. Среди соответчиков сын экс-мэра Далгат Амиров, который с 2009 по 2014 год возглавлял управление Федеральной службы судебных приставов по Дагестану. Еще один ответчик– племянник Амирова, бывший заместитель мэра Каспийска Юсуп Джапаров, осужденный вместе с экс-мэром Махачкалы к 18 годам строгого режима за организацию покушения на убийства. Также в числе ответчиков жена бывшего градоначальника Султанум Амирова, дочь Жаврият и другие. В 2015 году Северо-Кавказский окружной военный суд приговорил Амирова к пожизненному лишению свободы за организацию убийства сотрудника СК РФ и подготовку к покушению на своего политического оппонента, самолет с которым должны были сбить переносным зенитно-ракетным комплексом. Верховный суд оставил приговор в силе. Пожизненное наказание он отбывает в ИК-6 "Черный Дельфин".

