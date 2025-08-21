https://ria.ru/20250821/orlov-2036713127.html

Глава Приамурья оценил построенные по программе площадки военного городка

Глава Приамурья оценил построенные по программе площадки военного городка - РИА Новости, 21.08.2025

Глава Приамурья оценил построенные по программе площадки военного городка

Губернатор Амурской области Василий Орлов посетил новые площадки в посёлке Серышево, построенные в рамках региональной программы по благоустройству военных... РИА Новости, 21.08.2025

2025-08-21T13:48:00+03:00

2025-08-21T13:48:00+03:00

2025-08-21T13:48:00+03:00

амурская область

амурская область

василий орлов (губернатор)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0a/1908695034_0:185:3073:1914_1920x0_80_0_0_a8199d21638b502766f1160037d347ae.jpg

БЛАГОВЕЩЕНСК, 21 авг – РИА Новости. Губернатор Амурской области Василий Орлов посетил новые площадки в посёлке Серышево, построенные в рамках региональной программы по благоустройству военных городков, сообщает правительство региона. Глава области в ходе рабочей поездки в Серышевский округ оценил две новые площадки в военном городке — детскую и спортивную. Здесь появились футбольное и баскетбольное поля с резиновым покрытием, установлены спортивные тренажеры, освещение и скамейки. Местные жители уже оценили новую территорию и с удовольствием отдыхают здесь и занимаются спортом. Губернатор обсудил дальнейшее обустройство площадок, а также решение проблемы обводнения с руководством Серышевского округа. "Площадки получились достойные, однако их нужно расширять. Территория позволяет, рядом пустует достаточно большой участок. По словам местных жителей, здесь после дождей часто собираются лужи. МинЖКХ и руководству района поставлена задача сделать водоотведение, после чего можно рассматривать вопрос дальнейшего благоустройства территории", - сказал Орлов. Ждёт дальнейшего обустройства и территория рядом со сквером по улице Святителя Иннокентия в военном городке. Благоустроенный в прошлом году, он быстро стал одним из любимых мест отдыха жителей поселка. Рядом с ним уже забетонировали площадку, где вскоре расположится зона для сдачи норм ГТО. Площадку построят в рамках президентской программы "Спорт России". Оборудование уже в пути, вскоре начнется его монтаж. Все работы планируется закончить в текущем году.

https://ria.ru/20250821/puteprovod-2036629021.html

амурская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

амурская область, василий орлов (губернатор)