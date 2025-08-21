Рейтинг@Mail.ru
Глава Приамурья оценил построенные по программе площадки военного городка - РИА Новости, 21.08.2025
Амурская область
 
13:48 21.08.2025
Глава Приамурья оценил построенные по программе площадки военного городка
БЛАГОВЕЩЕНСК, 21 авг – РИА Новости. Губернатор Амурской области Василий Орлов посетил новые площадки в посёлке Серышево, построенные в рамках региональной программы по благоустройству военных городков, сообщает правительство региона. Глава области в ходе рабочей поездки в Серышевский округ оценил две новые площадки в военном городке — детскую и спортивную. Здесь появились футбольное и баскетбольное поля с резиновым покрытием, установлены спортивные тренажеры, освещение и скамейки. Местные жители уже оценили новую территорию и с удовольствием отдыхают здесь и занимаются спортом. Губернатор обсудил дальнейшее обустройство площадок, а также решение проблемы обводнения с руководством Серышевского округа. "Площадки получились достойные, однако их нужно расширять. Территория позволяет, рядом пустует достаточно большой участок. По словам местных жителей, здесь после дождей часто собираются лужи. МинЖКХ и руководству района поставлена задача сделать водоотведение, после чего можно рассматривать вопрос дальнейшего благоустройства территории", - сказал Орлов. Ждёт дальнейшего обустройства и территория рядом со сквером по улице Святителя Иннокентия в военном городке. Благоустроенный в прошлом году, он быстро стал одним из любимых мест отдыха жителей поселка. Рядом с ним уже забетонировали площадку, где вскоре расположится зона для сдачи норм ГТО. Площадку построят в рамках президентской программы "Спорт России". Оборудование уже в пути, вскоре начнется его монтаж. Все работы планируется закончить в текущем году.
Губернатор Амурской области Василий Орлов . Архивное фото
