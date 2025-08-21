https://ria.ru/20250821/oppozitsija-2036665383.html

Турецкая оппозиция выбрала мишенью главу МИД Фидана, пишут СМИ

АНКАРА, 21 авг - РИА Новости. Оппозиция Турции выбрала мишенью главу МИД Хакана Фидана, пытаясь натравить друг на друга главу внешнеполитического ведомства и президента республики Реджепа Тайипа Эрдогана, пишет в четверг близкий к правительственным кругам колумнист газеты Hürriyet Абдулькадир Сельви. Ранее в ряде оппозиционных СМИ появились публикации со ссылкой на экс-посла Турции в США Намыка Тана о необходимости расследования действительности диплома о высшем образовании Фидана. Источник в турецком МИД заявил РИА Новости, что Фидан столкнулся с рядом необоснованных обвинений относительно его диплома о высшем образовании, эта кампания ведется запрещенной в республике организацией FETÖ, с которой Анкара связывает попытку госпереворота в 2016 году. "Озгюр Озель (лидер основной турецкой оппозиционной Народно-республиканской партии, СНР - ред.) первым выбрал в качестве мишени министра иностранных дел Хакана Фидана. В то время как на повестке дня в Турции не было президентских выборов, а кандидат в президенты от правящей партии известен, он сделал пост о Хакане Фидане. "Ты не станешь президентом",- написал Сельви. По мнению колмуниста, кандидатом в президенты от правящей партии является (действующий глава государства -ред.) Реджеп Тайип Эрдоган. "Озгюр Озель прекрасно это знает. Так почему же он это делает? Он хочет натравить друг на друга президента Эрдогана и министра иностранных дел Хакана Фидана. Но ни президент Эрдоган не опустится до этого, ни Хакан Фидан не попадет в эту ловушку",- считает колумнист. Эрдоган ранее назвал Озеля "объектом психиатрической науки", подчеркнув, что тот "по уши в грязи". Озель ранее призвал власти провести досрочные выборы в ноябре этого года. Эрдоган, комментируя эти призывы, заявил, что выборы пройдут в 2028 году, другой повестки нет. Старший советник президента Турции, заместитель председателя Совета по правовой политике при президенте Мехмет Учум допустил вероятность досрочных президентских выборов в Турции в последнем квартале 2027 - начале 2028 годов при решении парламента. Министр юстиции Йылмаз Тунч ранее заявил, что Эрдоган может пойти на третий срок в случае решения парламента о досрочных выборах. Для объявления досрочных выборов необходимы голоса 360 депутатов, у крупнейшей оппозиционной Народно-республиканской партии (СНР) на данный момент 127 мандатов, а у правящего альянса Партии справедливости и развития и Партии националистического движения - 315. В 2017 году Турция стала президентской республикой по итогам референдума. Согласно нынешней конституции, глава государства сможет занимать пост не более двух сроков подряд. В мае 2023 года Эрдоган был переизбран на пять лет на второй срок. Оппозиционные партии в предвыборной кампании настаивали на том, что на самом деле речь идет о третьем сроке, так как Эрдоган с 2014 по 2018 годы был президентом, но при парламентской республике.

