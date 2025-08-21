https://ria.ru/20250821/opasnost-2036768663.html
В Воронежской области объявили атаки беспилотников
ВОРОНЕЖ, 21 авг - РИА Новости. Опасность атаки БПЛА объявили в Воронежской области, сообщил губернатор Александр Гусев. Опасность атаки беспилотников в Воронежской области объявили в 15.58 мск. "На территории региона вновь объявлена опасность атаки БПЛА", - написал Гусев в своем Telegram-канале. В четверг губернатор заявил об отмене опасности беспилотников в регионе, которую объявили в 21.55 мск среды. Она продлилась около 11 часов.
