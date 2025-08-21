https://ria.ru/20250821/ogranicheniya-2036636763.html
В аэропортах Волгограда и Калуги сняли ограничения на полеты
В аэропортах Волгограда и Калуги сняли ограничения на полеты - РИА Новости, 21.08.2025
В аэропортах Волгограда и Калуги сняли ограничения на полеты
Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропортах Волгограда и Калуги, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко. РИА Новости, 21.08.2025
2025-08-21T07:01:00+03:00
2025-08-21T07:01:00+03:00
2025-08-21T07:01:00+03:00
волгоград
калуга
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
артем кореняко
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/12/1824857595_0:206:3153:1980_1920x0_80_0_0_0e61c60e48ec091ec58cde141a6339ea.jpg
МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропортах Волгограда и Калуги, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко. "Аэропорты Волгограда и Калуги ("Грабцево"). Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - написал он в Telegram-канале. Кореняко отметил, ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов.
https://ria.ru/20250821/ogranicheniya-2036623235.html
волгоград
калуга
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/12/1824857595_174:0:2905:2048_1920x0_80_0_0_107b463402d8d6d3e851ef14bf9c3c63.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
волгоград, калуга, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), артем кореняко
Волгоград, Калуга, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Артем Кореняко
В аэропортах Волгограда и Калуги сняли ограничения на полеты
Росавиация: в аэропортах Волгограда и Калуги сняли ограничения на полеты