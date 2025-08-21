https://ria.ru/20250821/ogranicheniya-2036636763.html

В аэропортах Волгограда и Калуги сняли ограничения на полеты

Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропортах Волгограда и Калуги, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко. РИА Новости, 21.08.2025

МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропортах Волгограда и Калуги, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко. "Аэропорты Волгограда и Калуги ("Грабцево"). Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - написал он в Telegram-канале. Кореняко отметил, ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов.

