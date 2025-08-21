Рейтинг@Mail.ru
Националисту Королеву запросили второй пожизненный срок
19:14 21.08.2025
Националисту Королеву запросили второй пожизненный срок
МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Гособвинение в ходе прений сторон по делу о создании террористического сообщества "Белая масть" попросило приговорить ко второму пожизненному сроку националиста Николая Королева, уже отбывающего пожизненный срок по делу о взрыве на Черкизовском рынке, передает корреспондент РИА Новости из зала 2-го Западного окружного военного суда. "Прошу признать Королева виновным… присоединить неотбытую часть по приговору Московского городского суда от 10 апреля 2012 года, окончательно назначить ему наказание в виде пожизненного лишения свободы", - сказал прокурор. Королев уже осужден на пожизненный срок за терроризм. По новому уголовному делу вину он не признал. На скамье подсудимых, помимо Королева, предполагаемые участники сообщества. Как было указано в оглашенном прокурором обвинении, фигуранты в соцсетях одобрительно высказывались о терактах, совершенных в том числе на почве расизма, они же вдохновлялись преступлениями против госорганов. Так, положительную оценку от них получила террористическая акция, в ходе которой в 1995 году в США было уничтожено правительственное здание в Оклахома-Сити. Королев в письмах соратникам предлагал патрулировать улицы, совершать насильственные действия в отношении мигрантов. "Вооружайтесь, создавайте ячейки, старайтесь принести максимальную пользу", - писал он. Королев в 2008 году был приговорен к пожизненному лишению свободы по делу о взрыве в 2006 году на Черкизовском рынке в Москве, в результате которого погибли 14 человек. Всего суд приговорил восьмерых обвиняемых на сроки от двух лет до пожизненного. Расследование теракта позволило пресечь деятельность экстремистской группы "Спас" — неформального клуба шовинистического толка, лидером которого был Королев. В сентябре 2023 года МВД РФ сообщало о задержании в нескольких регионах страны лидеров неонацистской группировки "Белая масть", готовивших серию тяжких преступлений, в том числе против интересов страны. По факту деятельности экстремистского объединения возбудили уголовное дело по нескольким статьям УК РФ. Идеологическим лидером и вдохновителем деятельности "Белой масти" следствие считает Королева, который передавал указания адептам через свою супругу, "имеющую ультраправые языческие взгляды". Женщина была арестована, как и подполковник Алексей Белков, работавший в НИИ военной истории Военной академии Генштаба ВС РФ и выполнявший роль координатора.
россия, николай королев, московский городской суд, сша, оклахома-сити
Россия, Николай Королев, Московский городской суд, США, Оклахома-Сити
© РИА Новости / Андрей СтенинНационалист Николай Королев в суде
© РИА Новости / Андрей Стенин
Националист Николай Королев в суде. Архивное фото
МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Гособвинение в ходе прений сторон по делу о создании террористического сообщества "Белая масть" попросило приговорить ко второму пожизненному сроку националиста Николая Королева, уже отбывающего пожизненный срок по делу о взрыве на Черкизовском рынке, передает корреспондент РИА Новости из зала 2-го Западного окружного военного суда.
"Прошу признать Королева виновным… присоединить неотбытую часть по приговору Московского городского суда от 10 апреля 2012 года, окончательно назначить ему наказание в виде пожизненного лишения свободы", - сказал прокурор.
Королев уже осужден на пожизненный срок за терроризм. По новому уголовному делу вину он не признал.
На скамье подсудимых, помимо Королева, предполагаемые участники сообщества.
Как было указано в оглашенном прокурором обвинении, фигуранты в соцсетях одобрительно высказывались о терактах, совершенных в том числе на почве расизма, они же вдохновлялись преступлениями против госорганов. Так, положительную оценку от них получила террористическая акция, в ходе которой в 1995 году в США было уничтожено правительственное здание в Оклахома-Сити.
Королев в письмах соратникам предлагал патрулировать улицы, совершать насильственные действия в отношении мигрантов. "Вооружайтесь, создавайте ячейки, старайтесь принести максимальную пользу", - писал он.
Королев в 2008 году был приговорен к пожизненному лишению свободы по делу о взрыве в 2006 году на Черкизовском рынке в Москве, в результате которого погибли 14 человек. Всего суд приговорил восьмерых обвиняемых на сроки от двух лет до пожизненного. Расследование теракта позволило пресечь деятельность экстремистской группы "Спас" — неформального клуба шовинистического толка, лидером которого был Королев.
В сентябре 2023 года МВД РФ сообщало о задержании в нескольких регионах страны лидеров неонацистской группировки "Белая масть", готовивших серию тяжких преступлений, в том числе против интересов страны. По факту деятельности экстремистского объединения возбудили уголовное дело по нескольким статьям УК РФ. Идеологическим лидером и вдохновителем деятельности "Белой масти" следствие считает Королева, который передавал указания адептам через свою супругу, "имеющую ультраправые языческие взгляды". Женщина была арестована, как и подполковник Алексей Белков, работавший в НИИ военной истории Военной академии Генштаба ВС РФ и выполнявший роль координатора.
Россия, Николай Королев, Московский городской суд, США, Оклахома-Сити
 
 
