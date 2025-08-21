https://ria.ru/20250821/natsionalist-2036839765.html

Националисту Королеву запросили второй пожизненный срок

Националисту Королеву запросили второй пожизненный срок - РИА Новости, 21.08.2025

Националисту Королеву запросили второй пожизненный срок

Гособвинение в ходе прений сторон по делу о создании террористического сообщества "Белая масть" попросило приговорить ко второму пожизненному сроку националиста РИА Новости, 21.08.2025

2025-08-21T19:14:00+03:00

2025-08-21T19:14:00+03:00

2025-08-21T19:14:00+03:00

россия

николай королев

московский городской суд

сша

оклахома-сити

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/05/2015039923_9:0:3253:1825_1920x0_80_0_0_5bdd7e06a9ffb1b6f9b4e6f6a6e07e9d.jpg

МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Гособвинение в ходе прений сторон по делу о создании террористического сообщества "Белая масть" попросило приговорить ко второму пожизненному сроку националиста Николая Королева, уже отбывающего пожизненный срок по делу о взрыве на Черкизовском рынке, передает корреспондент РИА Новости из зала 2-го Западного окружного военного суда. "Прошу признать Королева виновным… присоединить неотбытую часть по приговору Московского городского суда от 10 апреля 2012 года, окончательно назначить ему наказание в виде пожизненного лишения свободы", - сказал прокурор. Королев уже осужден на пожизненный срок за терроризм. По новому уголовному делу вину он не признал. На скамье подсудимых, помимо Королева, предполагаемые участники сообщества. Как было указано в оглашенном прокурором обвинении, фигуранты в соцсетях одобрительно высказывались о терактах, совершенных в том числе на почве расизма, они же вдохновлялись преступлениями против госорганов. Так, положительную оценку от них получила террористическая акция, в ходе которой в 1995 году в США было уничтожено правительственное здание в Оклахома-Сити. Королев в письмах соратникам предлагал патрулировать улицы, совершать насильственные действия в отношении мигрантов. "Вооружайтесь, создавайте ячейки, старайтесь принести максимальную пользу", - писал он. Королев в 2008 году был приговорен к пожизненному лишению свободы по делу о взрыве в 2006 году на Черкизовском рынке в Москве, в результате которого погибли 14 человек. Всего суд приговорил восьмерых обвиняемых на сроки от двух лет до пожизненного. Расследование теракта позволило пресечь деятельность экстремистской группы "Спас" — неформального клуба шовинистического толка, лидером которого был Королев. В сентябре 2023 года МВД РФ сообщало о задержании в нескольких регионах страны лидеров неонацистской группировки "Белая масть", готовивших серию тяжких преступлений, в том числе против интересов страны. По факту деятельности экстремистского объединения возбудили уголовное дело по нескольким статьям УК РФ. Идеологическим лидером и вдохновителем деятельности "Белой масти" следствие считает Королева, который передавал указания адептам через свою супругу, "имеющую ультраправые языческие взгляды". Женщина была арестована, как и подполковник Алексей Белков, работавший в НИИ военной истории Военной академии Генштаба ВС РФ и выполнявший роль координатора.

https://ria.ru/20250819/efremov-2036250966.html

https://ria.ru/20250814/ekstraditsiya-2035181822.html

россия

сша

оклахома-сити

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, николай королев, московский городской суд, сша, оклахома-сити