Более 2,2 тысячи флагов украсили Москву ко Дню государственного флага

2025-08-21
2025-08-21T09:19:00+03:00
2025-08-21T09:41:00+03:00
МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Более 2,2 тысячи флагов и флаговых конструкций украсили столицу ко Дню государственного флага Российской Федерации, который отмечается 22 августа, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "Традиционно в честь Дня флага мы украшаем город в цветах российского триколора. В этом году разместили более 2,2 тысячи флагов на столичных мостах, в том числе Большом Москворецком и Большом Каменном, Новоарбатском, Большом Устьинском, Крымском, Бородинском и Большом Краснохолмском, 1-м и 2-м Минских путепроводах, мосту Победы, Самотечной эстакаде и Тверском путепроводе", - рассказал Бирюков. Заместитель мэра подчеркнул, что композициями из триколоров украсят и здания Государственной Думы, Совета Федерации, правительства Москвы. "На билбордах, афишных стендах и остановках городского транспорта разместили 500 поздравительных плакатов. На 250 цифровых экранах 22 августа будет транслироваться праздничный ролик. Видеопоздравления покажут на медиафасадах на Новом Арбате, Спартаковской площади и Садовой-Самотечной улице", - добавил Бирюков.
