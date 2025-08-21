Рейтинг@Mail.ru
Более 2,2 тысячи флагов украсили Москву ко Дню государственного флага - РИА Новости, 21.08.2025
09:19 21.08.2025 (обновлено: 09:41 21.08.2025)
Более 2,2 тысячи флагов украсили Москву ко Дню государственного флага
Более 2,2 тысячи флагов украсили Москву ко Дню государственного флага - РИА Новости, 21.08.2025
Более 2,2 тысячи флагов украсили Москву ко Дню государственного флага
Более 2,2 тысячи флагов и флаговых конструкций украсили столицу ко Дню государственного флага Российской Федерации, который отмечается 22 августа, сообщил... РИА Новости, 21.08.2025
МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Более 2,2 тысячи флагов и флаговых конструкций украсили столицу ко Дню государственного флага Российской Федерации, который отмечается 22 августа, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "Традиционно в честь Дня флага мы украшаем город в цветах российского триколора. В этом году разместили более 2,2 тысячи флагов на столичных мостах, в том числе Большом Москворецком и Большом Каменном, Новоарбатском, Большом Устьинском, Крымском, Бородинском и Большом Краснохолмском, 1-м и 2-м Минских путепроводах, мосту Победы, Самотечной эстакаде и Тверском путепроводе", - рассказал Бирюков. Заместитель мэра подчеркнул, что композициями из триколоров украсят и здания Государственной Думы, Совета Федерации, правительства Москвы. "На билбордах, афишных стендах и остановках городского транспорта разместили 500 поздравительных плакатов. На 250 цифровых экранах 22 августа будет транслироваться праздничный ролик. Видеопоздравления покажут на медиафасадах на Новом Арбате, Спартаковской площади и Садовой-Самотечной улице", - добавил Бирюков.
Более 2,2 тысячи флагов украсили Москву ко Дню государственного флага

Более 2,2 тысячи флагов украсили Москву ко Дню государственного флага России

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкУкрашение Москвы ко Дню флага России
Украшение Москвы ко Дню флага России - РИА Новости, 1920, 21.08.2025
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
Украшение Москвы ко Дню флага России. Архивное фото
МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Более 2,2 тысячи флагов и флаговых конструкций украсили столицу ко Дню государственного флага Российской Федерации, который отмечается 22 августа, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Традиционно в честь Дня флага мы украшаем город в цветах российского триколора. В этом году разместили более 2,2 тысячи флагов на столичных мостах, в том числе Большом Москворецком и Большом Каменном, Новоарбатском, Большом Устьинском, Крымском, Бородинском и Большом Краснохолмском, 1-м и 2-м Минских путепроводах, мосту Победы, Самотечной эстакаде и Тверском путепроводе", - рассказал Бирюков.
Заместитель мэра подчеркнул, что композициями из триколоров украсят и здания Государственной Думы, Совета Федерации, правительства Москвы.
"На билбордах, афишных стендах и остановках городского транспорта разместили 500 поздравительных плакатов. На 250 цифровых экранах 22 августа будет транслироваться праздничный ролик. Видеопоздравления покажут на медиафасадах на Новом Арбате, Спартаковской площади и Садовой-Самотечной улице", - добавил Бирюков.
В павильоне "Экономика Москвы" обсудят тренды развития мировых мегаполисов
