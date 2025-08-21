Рейтинг@Mail.ru
В Молдавии оппозиция обвинила правительство в получении кредитов - РИА Новости, 21.08.2025
17:54 21.08.2025
В Молдавии оппозиция обвинила правительство в получении кредитов
Оппозиция в Молдавии обвинила правительство в нецелевом использовании кредитов

КИШИНЕВ, 21 авг - РИА Новости. Оппозиционная в Молдавии партия "Великая Молдова", которую возглавляет экс-прокурор по борьбе с коррупцией Виктория Фуртунэ, обвинила правительство в получении миллиардных кредитов от международных партнеров без принесения реальной пользы населению страны, сообщает пресс-служба политсилы.
Европейский парламент одобрил весной "План роста для Молдавии" на 1,9 миллиарда евро - 400 миллионов в виде грантов и 1,5 миллиарда в виде льготных кредитов. В июле Евросоюз разблокировал часть средств из этого плана помощи. Средства переводятся траншами в 2025-2027 годах при соблюдении демократических принципов, включая свободные выборы и независимость СМИ.
"Правительство взяло кредиты на миллиарды евро от международных партнеров, не принося реальной пользы населению. Полученные средства служат для выполнения требований международных организаций, так в частности, МВФ, не для улучшения качества жизни граждан", - говорится в распространенном для СМИ сообщении политсилы.
В заявлении отмечается, что реформы, навязываемые внешними партнерами, включая МВФ и Евросоюза, "фактически направлены на подчинение молдавской экономики". В качестве примера партия приводит курс на "энергетическую независимость", который привел к удорожанию тарифов для населения через отказ от более дешевых восточных ресурсов в пользу европейских корпораций.
"Предлагаем организовать общенациональный референдум, чтобы позволить народу решить, какие финансовые обязательства являются справедливыми, а какие должны быть отменены", - отметили в политисле.
С 2021 года Молдавия начала отказываться от прямых поставок российского газа от "Газпрома" и начала закупать энергоресурсы на европейских биржах через государственную компанию Energocom. По словам секретаря Совбеза РФ Сергея Шойгу, в результате отказа от прямых поставок Молдавия вынуждена закупать энергоресурсы на европейском рынке по завышенным ценам, вследствие чего бюджет республики ежегодно теряет свыше 1 миллиарда евро.
Отношение жителей Молдавии к евроинтеграции крайне неоднозначное - на прошедшем в октябре 2024 года референдуме лишь за счет голосов граждан, живущих за рубежом, правительству удалось обеспечить минимальный перевес в пользу сторонников вступления в ЕС, за который агитировала нынешняя власть: за евроинтеграцию проголосовали 50,46% граждан, против - 49,54%. При этом внутри страны евроинтеграцию поддержали лишь около 46% избирателей. Перевес голосов был обеспечен молдавской диаспорой, для которой власти открыли более 200 избирательных участков в странах ЕС и всего два - в России.
Ранее власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия в стране – помимо главы Гагаузии Евгении Гуцул, уголовные дела возбуждены против целого ряда оппозиционных политиков, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией".
С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Telegram-канал Sputnik Молдова, сайты "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.
