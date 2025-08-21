https://ria.ru/20250821/minselhoz-2036811738.html

Минсельхоз займется улучшением питания россиян

Минсельхоз займется улучшением питания россиян - РИА Новости, 21.08.2025

Минсельхоз займется улучшением питания россиян

Минсельхоз РФ займется улучшением питания россиян, поскольку у общества есть запрос на качественные продукты, в то время как сейчас акцент в АПК смещен в... РИА Новости, 21.08.2025

2025-08-21T17:32:00+03:00

2025-08-21T17:32:00+03:00

2025-08-21T17:32:00+03:00

общество

россия

оксана лут

министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/07/1736055353_0:100:1921:1180_1920x0_80_0_0_18831d92fcf5bfc0c049c9987198edf0.jpg

КАЗАНЬ, 21 авг - РИА Новости. Минсельхоз РФ займется улучшением питания россиян, поскольку у общества есть запрос на качественные продукты, в то время как сейчас акцент в АПК смещен в сторону увеличения объемов производства, рассказала министр сельского хозяйства Оксана Лут в ходе II всероссийского форума селекционеров и семеноводов "Русское поле - 2025". "Перспективная наша задача и вообще запрос общества, наверное, общества в первую очередь, это, конечно, вопрос качества рационального питания. Да, это тематика, которая сейчас начала возникать. Пока сельхозтоваропроизводители или переработчики с ней мало связаны, потому что наша задача - произвести больше", - сказала Лут. Министр подчеркнула, что это сложная тема, которой министерство начнет заниматься уже в этом году. "Надо понимать, что надо будет перестраиваться. Не в течение одного дня, но это долгий процесс, который связан со здоровьем нашей нации", - подытожила она.

https://ria.ru/20250820/gosduma-2036420039.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, россия, оксана лут, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)