Рейтинг@Mail.ru
Минсельхоз займется улучшением питания россиян - РИА Новости, 21.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:32 21.08.2025
https://ria.ru/20250821/minselhoz-2036811738.html
Минсельхоз займется улучшением питания россиян
Минсельхоз займется улучшением питания россиян - РИА Новости, 21.08.2025
Минсельхоз займется улучшением питания россиян
Минсельхоз РФ займется улучшением питания россиян, поскольку у общества есть запрос на качественные продукты, в то время как сейчас акцент в АПК смещен в... РИА Новости, 21.08.2025
2025-08-21T17:32:00+03:00
2025-08-21T17:32:00+03:00
общество
россия
оксана лут
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/07/1736055353_0:100:1921:1180_1920x0_80_0_0_18831d92fcf5bfc0c049c9987198edf0.jpg
КАЗАНЬ, 21 авг - РИА Новости. Минсельхоз РФ займется улучшением питания россиян, поскольку у общества есть запрос на качественные продукты, в то время как сейчас акцент в АПК смещен в сторону увеличения объемов производства, рассказала министр сельского хозяйства Оксана Лут в ходе II всероссийского форума селекционеров и семеноводов "Русское поле - 2025". "Перспективная наша задача и вообще запрос общества, наверное, общества в первую очередь, это, конечно, вопрос качества рационального питания. Да, это тематика, которая сейчас начала возникать. Пока сельхозтоваропроизводители или переработчики с ней мало связаны, потому что наша задача - произвести больше", - сказала Лут. Министр подчеркнула, что это сложная тема, которой министерство начнет заниматься уже в этом году. "Надо понимать, что надо будет перестраиваться. Не в течение одного дня, но это долгий процесс, который связан со здоровьем нашей нации", - подытожила она.
https://ria.ru/20250820/gosduma-2036420039.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/07/1736055353_107:0:1812:1279_1920x0_80_0_0_e80d8d5389655d212b3215b4164e52ba.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, оксана лут, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
Общество, Россия, Оксана Лут, Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)
Минсельхоз займется улучшением питания россиян

Глава Минсельхоза РФ Лут поставила задачу улучшать качество питания россиян

© Pixabay / JillWellingtonОвощи
Овощи - РИА Новости, 1920, 21.08.2025
© Pixabay / JillWellington
Овощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
КАЗАНЬ, 21 авг - РИА Новости. Минсельхоз РФ займется улучшением питания россиян, поскольку у общества есть запрос на качественные продукты, в то время как сейчас акцент в АПК смещен в сторону увеличения объемов производства, рассказала министр сельского хозяйства Оксана Лут в ходе II всероссийского форума селекционеров и семеноводов "Русское поле - 2025".
"Перспективная наша задача и вообще запрос общества, наверное, общества в первую очередь, это, конечно, вопрос качества рационального питания. Да, это тематика, которая сейчас начала возникать. Пока сельхозтоваропроизводители или переработчики с ней мало связаны, потому что наша задача - произвести больше", - сказала Лут.
Министр подчеркнула, что это сложная тема, которой министерство начнет заниматься уже в этом году. "Надо понимать, что надо будет перестраиваться. Не в течение одного дня, но это долгий процесс, который связан со здоровьем нашей нации", - подытожила она.
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 20.08.2025
В Госдуму внесут проект о бесплатном горячем питании для всех школьников
20 августа, 04:08
 
ОбществоРоссияОксана ЛутМинистерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала