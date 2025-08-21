https://ria.ru/20250821/minselhoz-2036811738.html
Минсельхоз займется улучшением питания россиян
Минсельхоз займется улучшением питания россиян
Минсельхоз займется улучшением питания россиян
Минсельхоз РФ займется улучшением питания россиян, поскольку у общества есть запрос на качественные продукты, в то время как сейчас акцент в АПК смещен в...
КАЗАНЬ, 21 авг - РИА Новости. Минсельхоз РФ займется улучшением питания россиян, поскольку у общества есть запрос на качественные продукты, в то время как сейчас акцент в АПК смещен в сторону увеличения объемов производства, рассказала министр сельского хозяйства Оксана Лут в ходе II всероссийского форума селекционеров и семеноводов "Русское поле - 2025". "Перспективная наша задача и вообще запрос общества, наверное, общества в первую очередь, это, конечно, вопрос качества рационального питания. Да, это тематика, которая сейчас начала возникать. Пока сельхозтоваропроизводители или переработчики с ней мало связаны, потому что наша задача - произвести больше", - сказала Лут. Министр подчеркнула, что это сложная тема, которой министерство начнет заниматься уже в этом году. "Надо понимать, что надо будет перестраиваться. Не в течение одного дня, но это долгий процесс, который связан со здоровьем нашей нации", - подытожила она.
Минсельхоз займется улучшением питания россиян
