Марочко рассказал о продвижении ВС России на Краснолиманском направлении
Марочко рассказал о продвижении ВС России на Краснолиманском направлении
2025-08-21T07:08:00+03:00
ЛУГАНСК, 21 авг - РИА Новости. ВС РФ рассекли группировку ВСУ на Краснолиманском направлении, продвинувшись вперед южнее населенного пункта Среднее в ДНР, тем самым прервав логистику украинских сил на этом участке фронта, сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко. "В ходе сосредоточенного удара ВС РФ продвинулись южнее населенного пункта Среднее в ДНР, взяв под контроль участок трассы, соединяющей Среднее и Шандриголово и идущей вдоль восточного берега реки Нитриус. Таким образом, между украинскими боевиками вбит клин, что, в свою очередь, уничтожило логистику вооруженных формирований Украины на данном участке", - рассказал эксперт, ссылаясь на свои источники и разведданные. Эксперт отметил, что ВСУ оперативно пытаются возводить понтонные переправы с западного берега реки.
