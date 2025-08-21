Рейтинг@Mail.ru
Марочко рассказал о продвижении ВС России на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 21.08.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:08 21.08.2025
Марочко рассказал о продвижении ВС России на Краснолиманском направлении
ЛУГАНСК, 21 авг - РИА Новости. ВС РФ рассекли группировку ВСУ на Краснолиманском направлении, продвинувшись вперед южнее населенного пункта Среднее в ДНР, тем самым прервав логистику украинских сил на этом участке фронта, сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко. "В ходе сосредоточенного удара ВС РФ продвинулись южнее населенного пункта Среднее в ДНР, взяв под контроль участок трассы, соединяющей Среднее и Шандриголово и идущей вдоль восточного берега реки Нитриус. Таким образом, между украинскими боевиками вбит клин, что, в свою очередь, уничтожило логистику вооруженных формирований Украины на данном участке", - рассказал эксперт, ссылаясь на свои источники и разведданные. Эксперт отметил, что ВСУ оперативно пытаются возводить понтонные переправы с западного берега реки.
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие. Архивное фото
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 21.08.2025
ВС России совершили успешный рейд в тылу противника, сообщил Марочко
