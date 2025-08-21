https://ria.ru/20250821/lukashenko-2036675607.html

Лукашенко планирует встречу с Си Цзиньпином

Лукашенко планирует встречу с Си Цзиньпином

Лукашенко планирует встречу с Си Цзиньпином

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в ходе своего визита в КНР планирует встречу с китайским лидером Си Цзиньпином.

МИНСК, 21 авг – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в ходе своего визита в КНР планирует встречу с китайским лидером Си Цзиньпином. "Это важно еще и в связи с моим визитом в Китайскую Народную Республику и разговором с председателем КНР Си Цзиньпином. У нас такая встреча планируется", - сказал Лукашенко на совещании по вопросу ракетного производства. Он отметил, что на этом фоне в том числе важно определиться с перспективами ракетостроения в Белоруссии. "Потому что начинали мы или продолжали ракетостроение в тесной связи с китайским военно-промышленным комплексом, и сейчас у нас есть контакты", - сказал Лукашенко. Саммит Шанхайской организации сотрудничества пройдет в Тяньцзине с 31 августа по 1 сентября. Китай 3 сентября проведет военный парад на площади Тяньаньмэнь в Пекине по случаю празднования 80-летия победы в войне сопротивления китайского народа японским захватчикам и Второй мировой войне. Планируется участие иностранных лидеров. Министр иностранных дел Белоруссии Максим Рыженков ранее сообщал, что Лукашенко получил приглашение принять участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества и посетить парад, который пройдет в сентябре в Китае.

