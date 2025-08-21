https://ria.ru/20250821/lenoblast-2036663271.html

В Ленинградской области расследуют обстоятельства гибели мальчика от мины

В Ленинградской области расследуют обстоятельства гибели мальчика от мины - РИА Новости, 21.08.2025

В Ленинградской области расследуют обстоятельства гибели мальчика от мины

Следователи Кировского района Ленобласти расследуют гибель мальчика, предположительно, от взрыва мины времен Великой Отечественной войны в костре, который... РИА Новости, 21.08.2025

2025-08-21T10:47:00+03:00

2025-08-21T10:47:00+03:00

2025-08-21T11:18:00+03:00

происшествия

кировский район

ленинградская область

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/15/2036668168_128:0:1152:576_1920x0_80_0_0_2f9490675eca86b14382bceb27be7747.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 авг - РИА Новости. Следователи Кировского района Ленобласти расследуют гибель мальчика, предположительно, от взрыва мины времен Великой Отечественной войны в костре, который разожгли ребята, сообщает пресс-служба СУСК по региону. "По данным следствия, вечером 20 августа трое несовершеннолетних 11 и 13 лет пошли гулять в лесной массив в районе СНТ "Дружба" массива Грибное Кировского района Ленинградской области, где разожгли костер. Примерно через 20-30 минут горения костра произошел громкий хлопок, в результате которого 11-летний мальчик получил тяжелые травмы, от которых скончался в карете скорой помощи", - сообщает пресс-служба. В ходе осмотра места происшествия обнаружены и изъяты части хвостовиков от минометных мин, которые, по предварительным данным специалиста-взрывотехника, могут относиться к периоду Великой Отечественной войны. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

https://ria.ru/20250815/altay-2035443183.html

кировский район

ленинградская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, кировский район, ленинградская область, россия