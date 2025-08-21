Рейтинг@Mail.ru
В Ленинградской области расследуют обстоятельства гибели мальчика от мины - РИА Новости, 21.08.2025
10:47 21.08.2025 (обновлено: 11:18 21.08.2025)
В Ленинградской области расследуют обстоятельства гибели мальчика от мины
В Ленинградской области расследуют обстоятельства гибели мальчика от мины
происшествия
кировский район
ленинградская область
россия
С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 авг - РИА Новости. Следователи Кировского района Ленобласти расследуют гибель мальчика, предположительно, от взрыва мины времен Великой Отечественной войны в костре, который разожгли ребята, сообщает пресс-служба СУСК по региону. "По данным следствия, вечером 20 августа трое несовершеннолетних 11 и 13 лет пошли гулять в лесной массив в районе СНТ "Дружба" массива Грибное Кировского района Ленинградской области, где разожгли костер. Примерно через 20-30 минут горения костра произошел громкий хлопок, в результате которого 11-летний мальчик получил тяжелые травмы, от которых скончался в карете скорой помощи", - сообщает пресс-служба. В ходе осмотра места происшествия обнаружены и изъяты части хвостовиков от минометных мин, которые, по предварительным данным специалиста-взрывотехника, могут относиться к периоду Великой Отечественной войны. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).
кировский район
ленинградская область
россия
происшествия, кировский район, ленинградская область, россия
Происшествия, Кировский район, Ленинградская область, Россия
© Фото : Следком Ленинградской области/TelegramНа месте взрыва мины времен Великой Отечественной войны в районе СНТ "Дружба" в Ленинградской области
© Фото : Следком Ленинградской области/Telegram
На месте взрыва мины времен Великой Отечественной войны в районе СНТ "Дружба" в Ленинградской области
С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 авг - РИА Новости. Следователи Кировского района Ленобласти расследуют гибель мальчика, предположительно, от взрыва мины времен Великой Отечественной войны в костре, который разожгли ребята, сообщает пресс-служба СУСК по региону.
"По данным следствия, вечером 20 августа трое несовершеннолетних 11 и 13 лет пошли гулять в лесной массив в районе СНТ "Дружба" массива Грибное Кировского района Ленинградской области, где разожгли костер. Примерно через 20-30 минут горения костра произошел громкий хлопок, в результате которого 11-летний мальчик получил тяжелые травмы, от которых скончался в карете скорой помощи", - сообщает пресс-служба.
В ходе осмотра места происшествия обнаружены и изъяты части хвостовиков от минометных мин, которые, по предварительным данным специалиста-взрывотехника, могут относиться к периоду Великой Отечественной войны. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).
ПроисшествияКировский районЛенинградская областьРоссия
 
 
