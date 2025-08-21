Рейтинг@Mail.ru
Лавров прокомментировал активность Зеленского по саммиту с Россией - РИА Новости, 21.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:30 21.08.2025
https://ria.ru/20250821/lavrov-2036725971.html
Лавров прокомментировал активность Зеленского по саммиту с Россией
Лавров прокомментировал активность Зеленского по саммиту с Россией - РИА Новости, 21.08.2025
Лавров прокомментировал активность Зеленского по саммиту с Россией
Активность Владимира Зеленского по организации саммита с РФ имеет цель не показать нацеленность на процесс урегулирования, а подменить серьезную работу по... РИА Новости, 21.08.2025
2025-08-21T14:30:00+03:00
2025-08-21T14:30:00+03:00
в мире
россия
украина
москва
владимир зеленский
сергей лавров
юрий ушаков
квн
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/13/2036238542_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_05f8eb368e6f474bf177d0109ede7676.jpg
МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Активность Владимира Зеленского по организации саммита с РФ имеет цель не показать нацеленность на процесс урегулирования, а подменить серьезную работу по согласованию принципов разрешения кризиса эффектами "в стиле КВН", заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "Что касается встречи, о которой говорит Зеленский, вспомните, что он же очень долго заявлял, что он никогда не будет с Путиным вести переговоры... И явно вот такая его активность на предмет организации саммита с российским руководителем, она тоже имеет цель показать свою якобы конструктивную нацеленность на процесс урегулирования, а на самом деле просто подменить серьезную, тяжелую, трудную работу по согласованию принципов устойчивого разрешения кризиса... такими вот эффектами в стиле КВН, в стиле "Квартал 95 и прочих трюков", - сказал он по итогам переговоров с главой МИД Индии Субраманьямом Джайшанкаром. Министр иностранных дел РФ отметил, что Зеленский пользуется такими трюками и эффектами из "Клуба весёлых и находчивых" весьма активно из-за опасений, что внимание к нему будет падать, как это уже происходит. "Наш президент неоднократно говорил, что он готов встречаться, в том числе и с господином Зеленским, при понимании, что все вопросы, которые требуют рассмотрения на высшем уровне, будут хорошо проработаны", - подчеркнул Лавров. Помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщил, что в ходе телефонного разговора в ночь на вторник по московскому времени Путин и Трамп высказались в поддержку продолжения прямых переговоров между делегациями России и Украины. В этой связи, в частности, обсуждалась идея о том, что следовало бы изучить возможность повышения уровня представителей украинской и российской сторон. Как заявил ранее Лавров, Россия готова обсуждать с Украиной политические аспекты урегулирования и готова к работе в любых форматах. При этом он отметил, что Москва до сих пор не получила от Киева ответ на предложение создать три рабочие группы для более конкретного рассмотрения гуманитарных, военных и политических вопросов, выдвинутое российской стороной на переговорах в Стамбуле в 2022 году. Он также подчеркнул, что потенциальная трехсторонняя встреча не должна привести к ухудшению ситуации и по этой причине требует тщательной подготовки.
https://ria.ru/20250821/lavrov-2036708216.html
https://ria.ru/20250821/vstrecha-2036688444.html
россия
украина
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/13/2036238542_167:0:2834:2000_1920x0_80_0_0_9bd34ad5d8eaa56e1ac86063aed4214a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, украина, москва, владимир зеленский, сергей лавров, юрий ушаков, квн, мид индии
В мире, Россия, Украина, Москва, Владимир Зеленский, Сергей Лавров, Юрий Ушаков, КВН, МИД Индии
Лавров прокомментировал активность Зеленского по саммиту с Россией

Лавров: Зеленский подменил работу по организации саммита эффектами в стиле КВН

© AP Photo / Jacquelyn MartinВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 21.08.2025
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Активность Владимира Зеленского по организации саммита с РФ имеет цель не показать нацеленность на процесс урегулирования, а подменить серьезную работу по согласованию принципов разрешения кризиса эффектами "в стиле КВН", заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Что касается встречи, о которой говорит Зеленский, вспомните, что он же очень долго заявлял, что он никогда не будет с Путиным вести переговоры... И явно вот такая его активность на предмет организации саммита с российским руководителем, она тоже имеет цель показать свою якобы конструктивную нацеленность на процесс урегулирования, а на самом деле просто подменить серьезную, тяжелую, трудную работу по согласованию принципов устойчивого разрешения кризиса... такими вот эффектами в стиле КВН, в стиле "Квартал 95 и прочих трюков", - сказал он по итогам переговоров с главой МИД Индии Субраманьямом Джайшанкаром.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 21.08.2025
Лавров назвал условие для встречи Путина и Зеленского
Вчера, 13:35
Министр иностранных дел РФ отметил, что Зеленский пользуется такими трюками и эффектами из "Клуба весёлых и находчивых" весьма активно из-за опасений, что внимание к нему будет падать, как это уже происходит.
"Наш президент неоднократно говорил, что он готов встречаться, в том числе и с господином Зеленским, при понимании, что все вопросы, которые требуют рассмотрения на высшем уровне, будут хорошо проработаны", - подчеркнул Лавров.
Помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщил, что в ходе телефонного разговора в ночь на вторник по московскому времени Путин и Трамп высказались в поддержку продолжения прямых переговоров между делегациями России и Украины. В этой связи, в частности, обсуждалась идея о том, что следовало бы изучить возможность повышения уровня представителей украинской и российской сторон.
Как заявил ранее Лавров, Россия готова обсуждать с Украиной политические аспекты урегулирования и готова к работе в любых форматах. При этом он отметил, что Москва до сих пор не получила от Киева ответ на предложение создать три рабочие группы для более конкретного рассмотрения гуманитарных, военных и политических вопросов, выдвинутое российской стороной на переговорах в Стамбуле в 2022 году. Он также подчеркнул, что потенциальная трехсторонняя встреча не должна привести к ухудшению ситуации и по этой причине требует тщательной подготовки.
Андрей Ермак - РИА Новости, 1920, 21.08.2025
В офисе Зеленского рассказали, где хотят провести саммит с Россией
Вчера, 12:39
 
В миреРоссияУкраинаМоскваВладимир ЗеленскийСергей ЛавровЮрий УшаковКВНМИД Индии
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала