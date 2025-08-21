Лавров прокомментировал активность Зеленского по саммиту с Россией

https://ria.ru/20250821/lavrov-2036725971.html

МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Активность Владимира Зеленского по организации саммита с РФ имеет цель не показать нацеленность на процесс урегулирования, а подменить серьезную работу по согласованию принципов разрешения кризиса эффектами "в стиле КВН", заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "Что касается встречи, о которой говорит Зеленский, вспомните, что он же очень долго заявлял, что он никогда не будет с Путиным вести переговоры... И явно вот такая его активность на предмет организации саммита с российским руководителем, она тоже имеет цель показать свою якобы конструктивную нацеленность на процесс урегулирования, а на самом деле просто подменить серьезную, тяжелую, трудную работу по согласованию принципов устойчивого разрешения кризиса... такими вот эффектами в стиле КВН, в стиле "Квартал 95 и прочих трюков", - сказал он по итогам переговоров с главой МИД Индии Субраманьямом Джайшанкаром. Министр иностранных дел РФ отметил, что Зеленский пользуется такими трюками и эффектами из "Клуба весёлых и находчивых" весьма активно из-за опасений, что внимание к нему будет падать, как это уже происходит. "Наш президент неоднократно говорил, что он готов встречаться, в том числе и с господином Зеленским, при понимании, что все вопросы, которые требуют рассмотрения на высшем уровне, будут хорошо проработаны", - подчеркнул Лавров. Помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщил, что в ходе телефонного разговора в ночь на вторник по московскому времени Путин и Трамп высказались в поддержку продолжения прямых переговоров между делегациями России и Украины. В этой связи, в частности, обсуждалась идея о том, что следовало бы изучить возможность повышения уровня представителей украинской и российской сторон. Как заявил ранее Лавров, Россия готова обсуждать с Украиной политические аспекты урегулирования и готова к работе в любых форматах. При этом он отметил, что Москва до сих пор не получила от Киева ответ на предложение создать три рабочие группы для более конкретного рассмотрения гуманитарных, военных и политических вопросов, выдвинутое российской стороной на переговорах в Стамбуле в 2022 году. Он также подчеркнул, что потенциальная трехсторонняя встреча не должна привести к ухудшению ситуации и по этой причине требует тщательной подготовки.

