Рейтинг@Mail.ru
Лавров возглавит делегацию на 80-ой сессии Генассамблеи ООН - РИА Новости, 21.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:22 21.08.2025 (обновлено: 14:35 21.08.2025)
https://ria.ru/20250821/lavrov-2036723534.html
Лавров возглавит делегацию на 80-ой сессии Генассамблеи ООН
Лавров возглавит делегацию на 80-ой сессии Генассамблеи ООН - РИА Новости, 21.08.2025
Лавров возглавит делегацию на 80-ой сессии Генассамблеи ООН
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров возглавил делегацию России для участия в работе 80-й сессии генеральной ассамблеи ООН, соответствующее распоряжение... РИА Новости, 21.08.2025
2025-08-21T14:22:00+03:00
2025-08-21T14:35:00+03:00
россия
генеральная ассамблея оон
оон
сергей лавров
политика
сергей вершинин
нью-йорк (город)
григорий карасин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/14/2036507988_0:0:3059:1721_1920x0_80_0_0_72616b2a793be48cfa7824871e687af9.jpg
МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров возглавил делегацию России для участия в работе 80-й сессии генеральной ассамблеи ООН, соответствующее распоряжение размещено на сайте официального опубликования правовых актов."Утвердить следующий состав делегации Российской Федерации для участия в работе 80-й сессии генеральной ассамблеи ООН: Лавров С. В. - министр иностранных дел Российской Федерации, постоянный член Совета безопасности Российской Федерации (глава делегации)", - говорится в документе.В состав делегации в частности вошли заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин, председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин, постоянный представитель РФ при ООН в Нью-Йорке Василий Небензя, а также председатель комитета Государственной думы по международным делам Леонид Слуцкий.
https://ria.ru/20250820/oon-2036592104.html
россия
нью-йорк (город)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/14/2036507988_328:0:3057:2047_1920x0_80_0_0_edb2039f3f2f8505816228a9929b59a2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, генеральная ассамблея оон, оон, сергей лавров, политика, сергей вершинин, нью-йорк (город), григорий карасин, совет федерации рф
Россия, Генеральная Ассамблея ООН, ООН, Сергей Лавров, Политика, Сергей Вершинин, Нью-Йорк (город), Григорий Карасин, Совет Федерации РФ
Лавров возглавит делегацию на 80-ой сессии Генассамблеи ООН

Путин назначил Лаврова главой делегации на 80-ой сессии Генассамблеи ООН

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел России Сергей Лавров
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 21.08.2025
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров возглавил делегацию России для участия в работе 80-й сессии генеральной ассамблеи ООН, соответствующее распоряжение размещено на сайте официального опубликования правовых актов.
"Утвердить следующий состав делегации Российской Федерации для участия в работе 80-й сессии генеральной ассамблеи ООН: Лавров С. В. - министр иностранных дел Российской Федерации, постоянный член Совета безопасности Российской Федерации (глава делегации)", - говорится в документе.
В состав делегации в частности вошли заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин, председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин, постоянный представитель РФ при ООН в Нью-Йорке Василий Небензя, а также председатель комитета Государственной думы по международным делам Леонид Слуцкий.
Акция в столице Буркина-Фасо против поддержки Киевом террористов в Африке - РИА Новости, 1920, 20.08.2025
Россия потребовала в ООН расследовать поддержку Украиной боевиков в Африке
20 августа, 19:53
 
РоссияГенеральная Ассамблея ООНООНСергей ЛавровПолитикаСергей ВершининНью-Йорк (город)Григорий КарасинСовет Федерации РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала