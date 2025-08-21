https://ria.ru/20250821/lavrov-2036723534.html
Лавров возглавит делегацию на 80-ой сессии Генассамблеи ООН
Лавров возглавит делегацию на 80-ой сессии Генассамблеи ООН - РИА Новости, 21.08.2025
Лавров возглавит делегацию на 80-ой сессии Генассамблеи ООН
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров возглавил делегацию России для участия в работе 80-й сессии генеральной ассамблеи ООН
2025-08-21T14:22:00+03:00
2025-08-21T14:22:00+03:00
2025-08-21T14:35:00+03:00
МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров возглавил делегацию России для участия в работе 80-й сессии генеральной ассамблеи ООН, соответствующее распоряжение размещено на сайте официального опубликования правовых актов."Утвердить следующий состав делегации Российской Федерации для участия в работе 80-й сессии генеральной ассамблеи ООН: Лавров С. В. - министр иностранных дел Российской Федерации, постоянный член Совета безопасности Российской Федерации (глава делегации)", - говорится в документе.В состав делегации в частности вошли заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин, председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин, постоянный представитель РФ при ООН в Нью-Йорке Василий Небензя, а также председатель комитета Государственной думы по международным делам Леонид Слуцкий.
Лавров возглавит делегацию на 80-ой сессии Генассамблеи ООН
