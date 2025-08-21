Рейтинг@Mail.ru
Лавров рассказал, на что направлена активность "коалиции желающих" - РИА Новости, 21.08.2025
13:29 21.08.2025 (обновлено: 13:31 21.08.2025)
Лавров рассказал, на что направлена активность "коалиции желающих"
Лавров рассказал, на что направлена активность "коалиции желающих"
МОСКВА, 21 авг– РИА Новости. Активность "коалиции желающих" нацелена на подрыв прогресса, появившегося по украинскому урегулированию после саммита на Аляске, заявил российский министр иностранных дел Сергей Лавров."Что касается мотивов, которыми руководствуется так называемая "коалиция желающих", я вижу много признаков того, что эта активность нацелена именно на то, чтобы подорвать тот прогресс, который стал четко вырисовываться по итогам саммита на Аляске, по итогам предшествовавших ему контактов между представителями американской администрации и российской стороны", - сказал Лавров на пресс-конференции в четверг.Как отмечают в том числе и зарубежные обозреватели, отметил министр, цель "коалиции желающих" - "перебить" повестку дня, ориентирующуюся на устранение первопричин и достижения устойчивого урегулирования конфликта.Российский лидер Владимир Путин и президент США Дональд Трамп в ходе встречи на Аляске 15 августа обсудили пути урегулирования украинского конфликта. Переговоры лидеров в узком составе проходили в формате "три на три" и продолжались два часа 45 минут. Во встрече от российской стороны принимали участие глава МИД России Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. От США присутствовали госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель американского лидера Стивен Уиткофф.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
МОСКВА, 21 авг– РИА Новости. Активность "коалиции желающих" нацелена на подрыв прогресса, появившегося по украинскому урегулированию после саммита на Аляске, заявил российский министр иностранных дел Сергей Лавров.
"Что касается мотивов, которыми руководствуется так называемая "коалиция желающих", я вижу много признаков того, что эта активность нацелена именно на то, чтобы подорвать тот прогресс, который стал четко вырисовываться по итогам саммита на Аляске, по итогам предшествовавших ему контактов между представителями американской администрации и российской стороны", - сказал Лавров на пресс-конференции в четверг.
Как отмечают в том числе и зарубежные обозреватели, отметил министр, цель "коалиции желающих" - "перебить" повестку дня, ориентирующуюся на устранение первопричин и достижения устойчивого урегулирования конфликта.
Российский лидер Владимир Путин и президент США Дональд Трамп в ходе встречи на Аляске 15 августа обсудили пути урегулирования украинского конфликта. Переговоры лидеров в узком составе проходили в формате "три на три" и продолжались два часа 45 минут. Во встрече от российской стороны принимали участие глава МИД России Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. От США присутствовали госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель американского лидера Стивен Уиткофф.
