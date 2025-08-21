Рейтинг@Mail.ru
В Крыму назвали провокацией попытку диверсии ВСУ в Черном море - РИА Новости, 21.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:23 21.08.2025
https://ria.ru/20250821/krym-2036618506.html
В Крыму назвали провокацией попытку диверсии ВСУ в Черном море
В Крыму назвали провокацией попытку диверсии ВСУ в Черном море - РИА Новости, 21.08.2025
В Крыму назвали провокацией попытку диверсии ВСУ в Черном море
Первый заместитель главы крымского парламента Сергей Цеков назвал провокацией попытку диверсии ВСУ в акватории Черного моря. РИА Новости, 21.08.2025
2025-08-21T01:23:00+03:00
2025-08-21T01:23:00+03:00
республика крым
черное море
сергей цеков
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/12/2030046929_0:211:3072:1939_1920x0_80_0_0_75c9f892c570fbd88e562470c7ae8113.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 авг – РИА Новости. Первый заместитель главы крымского парламента Сергей Цеков назвал провокацией попытку диверсии ВСУ в акватории Черного моря. Ранее Минобороны РФ сообщило, что в ночь на 20 августа ВСУ предприняли попытку осуществить диверсионную операцию в акватории Черного моря с использованием десантных катеров в направлении Крыма. Попытку пресекли при помощи расчетов беспилотников. "Это спланированная провокация, чтобы показать, в определенной степени, что у них есть какие-то силы, чтобы затем попытаться выторговать для себя более выгодные условия в рамках переговорного процесса", - сказал Цеков. При этом, по его словам, с одной стороны подобные провокации ВСУ обречены на провал, а с другой - показывают наплевательское отношение киевских властей и руководства ВСУ к украинским военнослужащим, которых отправляют в сторону Крыма на заведомую гибель.
https://ria.ru/20250821/vsu-2036617164.html
республика крым
черное море
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/12/2030046929_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_3f80214c0ef6d02ebecd13faea71d882.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
республика крым, черное море, сергей цеков, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Республика Крым, Черное море, Сергей Цеков, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
В Крыму назвали провокацией попытку диверсии ВСУ в Черном море

Депутат Цеков назвал провокацией попытку диверсии ВСУ в Черном море

© AP Photo / Andriy AndriyenkoУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 21.08.2025
© AP Photo / Andriy Andriyenko
Украинские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 авг – РИА Новости. Первый заместитель главы крымского парламента Сергей Цеков назвал провокацией попытку диверсии ВСУ в акватории Черного моря.
Ранее Минобороны РФ сообщило, что в ночь на 20 августа ВСУ предприняли попытку осуществить диверсионную операцию в акватории Черного моря с использованием десантных катеров в направлении Крыма. Попытку пресекли при помощи расчетов беспилотников.
"Это спланированная провокация, чтобы показать, в определенной степени, что у них есть какие-то силы, чтобы затем попытаться выторговать для себя более выгодные условия в рамках переговорного процесса", - сказал Цеков.
При этом, по его словам, с одной стороны подобные провокации ВСУ обречены на провал, а с другой - показывают наплевательское отношение киевских властей и руководства ВСУ к украинским военнослужащим, которых отправляют в сторону Крыма на заведомую гибель.
Украинские военнослужащие запускают беспилотник - РИА Новости, 1920, 21.08.2025
Ударный дрон ВСУ атаковал частный дом в Донецке
00:45
 
Республика КрымЧерное мореСергей ЦековВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала