https://ria.ru/20250821/krym-2036618506.html

В Крыму назвали провокацией попытку диверсии ВСУ в Черном море

В Крыму назвали провокацией попытку диверсии ВСУ в Черном море - РИА Новости, 21.08.2025

В Крыму назвали провокацией попытку диверсии ВСУ в Черном море

Первый заместитель главы крымского парламента Сергей Цеков назвал провокацией попытку диверсии ВСУ в акватории Черного моря. РИА Новости, 21.08.2025

2025-08-21T01:23:00+03:00

2025-08-21T01:23:00+03:00

2025-08-21T01:23:00+03:00

республика крым

черное море

сергей цеков

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/12/2030046929_0:211:3072:1939_1920x0_80_0_0_75c9f892c570fbd88e562470c7ae8113.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 авг – РИА Новости. Первый заместитель главы крымского парламента Сергей Цеков назвал провокацией попытку диверсии ВСУ в акватории Черного моря. Ранее Минобороны РФ сообщило, что в ночь на 20 августа ВСУ предприняли попытку осуществить диверсионную операцию в акватории Черного моря с использованием десантных катеров в направлении Крыма. Попытку пресекли при помощи расчетов беспилотников. "Это спланированная провокация, чтобы показать, в определенной степени, что у них есть какие-то силы, чтобы затем попытаться выторговать для себя более выгодные условия в рамках переговорного процесса", - сказал Цеков. При этом, по его словам, с одной стороны подобные провокации ВСУ обречены на провал, а с другой - показывают наплевательское отношение киевских властей и руководства ВСУ к украинским военнослужащим, которых отправляют в сторону Крыма на заведомую гибель.

https://ria.ru/20250821/vsu-2036617164.html

республика крым

черное море

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

республика крым, черное море, сергей цеков, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)