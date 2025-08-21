https://ria.ru/20250821/krym-2036618506.html
В Крыму назвали провокацией попытку диверсии ВСУ в Черном море
В Крыму назвали провокацией попытку диверсии ВСУ в Черном море - РИА Новости, 21.08.2025
В Крыму назвали провокацией попытку диверсии ВСУ в Черном море
Первый заместитель главы крымского парламента Сергей Цеков назвал провокацией попытку диверсии ВСУ в акватории Черного моря. РИА Новости, 21.08.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 авг – РИА Новости. Первый заместитель главы крымского парламента Сергей Цеков назвал провокацией попытку диверсии ВСУ в акватории Черного моря. Ранее Минобороны РФ сообщило, что в ночь на 20 августа ВСУ предприняли попытку осуществить диверсионную операцию в акватории Черного моря с использованием десантных катеров в направлении Крыма. Попытку пресекли при помощи расчетов беспилотников. "Это спланированная провокация, чтобы показать, в определенной степени, что у них есть какие-то силы, чтобы затем попытаться выторговать для себя более выгодные условия в рамках переговорного процесса", - сказал Цеков. При этом, по его словам, с одной стороны подобные провокации ВСУ обречены на провал, а с другой - показывают наплевательское отношение киевских властей и руководства ВСУ к украинским военнослужащим, которых отправляют в сторону Крыма на заведомую гибель.
республика крым
черное море
В Крыму назвали провокацией попытку диверсии ВСУ в Черном море
Депутат Цеков назвал провокацией попытку диверсии ВСУ в Черном море