МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Парфюмерно-косметическая торговая сеть "Золотое яблоко" выйдет на рынок Китая в 2026 году: откроет магазин и запустит онлайн-продажи в Шанхае, рассказали РИА Новости в компании. "Золотое яблоко" объявляет о планах выйти на рынок Китая. В 2026 году компания откроет магазин и запустит онлайн-продажи в Шанхае", - сообщили в компании. Отмечается, что ритейлер представит большой ассортимент продукции из России и других стран во всех сегментах - от масс-маркета до люкса. В будущем заказы будут доставляться и в другие города страны. На текущий момент ритейлер представлен в шести странах: России, Казахстане, Белоруссии, Катаре, ОАЭ и Саудовской Аравии. "Выходя в Китай, "Золотое яблоко" может стать трамплином для тех брендов, кто хочет и готов работать с этим рынком. Мы видим, что в некоторых сегментах российская продукция уже пользуется популярностью у местного населения, и высоко оцениваем шансы российских производителей косметики составить достойную конкуренцию уже популярной в Китае продукции", - поделился сооснователь и совладелец компании Иван Кузовлев. В компании также добавили, что для выхода на китайский рынок российским брендам потребуется пройти ряд процедур, которых требует местное законодательство. В частности, перед стартом продаж косметики бренду необходимо пройти процедуру нотификации в NMPA (National Medical Products Administration) или, в случае с косметикой с заявленными специальными функциями, регистрации в NMPA.

