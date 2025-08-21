Рейтинг@Mail.ru
08:12 21.08.2025
Китай заявил о готовности укреплять сотрудничество с Казахстаном
КНР готова повышать уровень двусторонней торговли с Казахстаном, укреплять сотрудничество в новых областях, заявил министр коммерции Китая Ван Вэньтао.
в мире
китай
казахстан
пекин
ПЕКИН, 21 авг - РИА Новости. КНР готова повышать уровень двусторонней торговли с Казахстаном, укреплять сотрудничество в новых областях, заявил министр коммерции Китая Ван Вэньтао. В среду в Пекине Ван Вэньтао провел встречу с министром торговли и интеграции Казахстана Арманом Шаккалиевым. "Китай готов вместе с Казахстаном повышать уровень двусторонней торговли, укреплять сотрудничество в новых областях, ускорять разработку новых торговых форматов", - приводит слова китайского министра официальный сайт министерства коммерции КНР в четверг. Ван Вэньтао подчеркнул, что объем торговли между Китаем и Казахстаном "достиг рекордных значений", и стороны сегодня активно развивают сотрудничество в различных областях, включая экологически чистую добычу полезных ископаемых.
китай
казахстан
пекин
в мире, китай, казахстан, пекин
В мире, Китай, Казахстан, Пекин
Флаг Китайской Народной Республики
Флаг Китайской Народной Республики
© Fotolia / Stripped Pixel
Флаг Китайской Народной Республики. Архивное фото
ПЕКИН, 21 авг - РИА Новости. КНР готова повышать уровень двусторонней торговли с Казахстаном, укреплять сотрудничество в новых областях, заявил министр коммерции Китая Ван Вэньтао.
В среду в Пекине Ван Вэньтао провел встречу с министром торговли и интеграции Казахстана Арманом Шаккалиевым.
"Китай готов вместе с Казахстаном повышать уровень двусторонней торговли, укреплять сотрудничество в новых областях, ускорять разработку новых торговых форматов", - приводит слова китайского министра официальный сайт министерства коммерции КНР в четверг.
Ван Вэньтао подчеркнул, что объем торговли между Китаем и Казахстаном "достиг рекордных значений", и стороны сегодня активно развивают сотрудничество в различных областях, включая экологически чистую добычу полезных ископаемых.
"Высокая готовность": Россия получила от Китая мощный сигнал
"Высокая готовность": Россия получила от Китая мощный сигнал
