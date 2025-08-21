https://ria.ru/20250821/kitaj-2036642520.html
Китай заявил о готовности укреплять сотрудничество с Казахстаном
Китай заявил о готовности укреплять сотрудничество с Казахстаном - РИА Новости, 21.08.2025
Китай заявил о готовности укреплять сотрудничество с Казахстаном
КНР готова повышать уровень двусторонней торговли с Казахстаном, укреплять сотрудничество в новых областях, заявил министр коммерции Китая Ван Вэньтао. РИА Новости, 21.08.2025
ПЕКИН, 21 авг - РИА Новости. КНР готова повышать уровень двусторонней торговли с Казахстаном, укреплять сотрудничество в новых областях, заявил министр коммерции Китая Ван Вэньтао. В среду в Пекине Ван Вэньтао провел встречу с министром торговли и интеграции Казахстана Арманом Шаккалиевым. "Китай готов вместе с Казахстаном повышать уровень двусторонней торговли, укреплять сотрудничество в новых областях, ускорять разработку новых торговых форматов", - приводит слова китайского министра официальный сайт министерства коммерции КНР в четверг. Ван Вэньтао подчеркнул, что объем торговли между Китаем и Казахстаном "достиг рекордных значений", и стороны сегодня активно развивают сотрудничество в различных областях, включая экологически чистую добычу полезных ископаемых.
