Кириенко назвал людей главным богатством атомной отрасли - РИА Новости, 21.08.2025
10:23 21.08.2025
Кириенко назвал людей главным богатством атомной отрасли
россия
нижний новгород
сергей кириенко
владимир путин
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
Н.НОВГОРОД, 20 авг - РИА Новости. Люди, преданные своему делу, реализующие прорывные проекты, составляют главное богатство атомной отрасли России, заявил первый заместитель руководителя администрации президента РФ, председатель наблюдательного совета госкорпорации "Росатом" Сергей Кириенко. Он выступил в Нижнем Новгороде на торжественном мероприятии по случаю 80-летия атомной отрасли РФ. Кириенко руководил отраслью в 2005-2016 годах. "Невольно в очередной раз задумываешься - а в чем секрет и чудо "Росатома"? Конечно, в гении и подвиге ученых, отцов-основателей атомной отрасли. Конечно, в мужестве и героизме разведчиков, которые ценой своей жизни добывали уникальную информацию в годы Великой Отечественной войны. Конечно, в полной самоотверженности и самоотдаче работников атомной отрасли и всего народа Советского Союза, что позволило выжить в непростые 90-е годы и возродить атомную отрасль", - сказал Кириенко. Он отметил безусловные "патриотизм и преданность выбранному пути сотрудников предприятий атомной отрасли, которые не дали растащить свои предприятия в 90-е, оставались верными выбранному призванию даже тогда, когда вовремя не платили заработную плату и казалось, что у предприятий и отрасли нет будущего". "Спасибо вам за это", - сказал Кириенко. По его словам, абсолютно беспрецедентными были поддержка и решение, принятое руководством РФ во главе с президентом Владимиром Путиным. "Я помню, в 2007 году, когда на совещании у президента обсуждался закон об атомной отрасли, о создании госкорпорации "Росатом", очень квалифицированные и компетентные юристы докладывали президенту, что этот закон принимать нельзя, потому что такого никогда не было, потому что он противоречит всему прецедентному праву. Президент выслушал и сказал: "Да, такого никогда не было. Но и атомная отрасль в России только одна", и подписал закон", - добавил Кириенко. "Но самое главное богатство атомной отрасли всегда, и 80 лет назад, и сейчас, - это люди, работники атомной отрасли. Не зря в атомном ледокольном флоте говорят, что лед ломают не ледоколы, лед ломают люди. Люди совершают прорывы в науке, люди создают уникальные технологии, люди строят атомные станции, люди, для которых нет выходных и перерывов", - подчеркнул он. И даже в момент торжества на всех предприятиях атомной отрасли люди находятся на своих рабочих местах - в сменах на атомных станциях, атомных ледоколах, на заводах, на передовой, добавил Кириенко. "Давайте поприветствуем всех тех, кто сейчас на своих рабочих местах. Спасибо им за это. Это главное богатство - люди, которые имеют смелость мечтать, добиваться реализации своей мечты", - сказал Кириенко. "Атомная отрасль существует, развивается и побеждает только благодаря вам. Только благодаря вам девиз "Росатома" живет и всегда будет жить: "Сильнее "Росатом", сильнее Россия!" - подчеркнул он.
россия
нижний новгород
россия, нижний новгород, сергей кириенко, владимир путин, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", общество
Россия, Нижний Новгород, Сергей Кириенко, Владимир Путин, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Общество
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкПервый заместитель руководителя Администрации президента РФ Сергей Кириенко
Первый заместитель руководителя Администрации президента РФ Сергей Кириенко. Архивное фото
