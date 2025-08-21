Рейтинг@Mail.ru
Киев хочет подорвать усилия по урегулированию, заявил Лавров
13:20 21.08.2025 (обновлено: 13:27 21.08.2025)
Киев хочет подорвать усилия по урегулированию, заявил Лавров
МОСКВА, 21 авг – РИА Новости. Позиция Украины говорит о том, что Киев хочет подорвать усилия США по урегулированию, Москва при этом тесно сотрудничает с Вашингтоном по этому треку для устранения первопричин кризиса, заявил российский министр иностранных дел Сергей Лавров."Цели, которые остаются у нынешнего украинского руководства, а эти цели, безусловно, подогреваются западными спонсорами киевского режима, направлены против тех усилий, которые предпринимает президент Трамп, с которым мы активно и конкретно сотрудничаем в поиске долгосрочных устойчивых путей к урегулированию, с тем, чтобы устранить первопричины (конфликта на Украине - ред.)", - сказал Лавров на пресс-конференции в четверг.В понедельник американский президент Дональд Трамп принимал в Белом доме Владимира Зеленского и лидеров европейских стран. Во время встречи Трамп заявил, что не стал бы сравнивать гарантии безопасности, которые может получить Киев, с существующими в НАТО. Трамп также сказал, что во время его президентства американских войск на Украине не будет. Агентство Блумберг передавало, что гарантии безопасности США и Европы для Киева будут опираться на работу "коалиции желающих", которая может включать многонациональные силы.Российский лидер Владимир Путин и Трамп в ходе встречи на Аляске 15 августа обсудили пути урегулирования украинского конфликта. Переговоры лидеров в узком составе проходили в формате "три на три" и продолжались два часа 45 минут. Во встрече от российской стороны принимали участие глава МИД России Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. От США присутствовали госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель американского лидера Стивен Уиткофф.
МОСКВА, 21 авг – РИА Новости. Позиция Украины говорит о том, что Киев хочет подорвать усилия США по урегулированию, Москва при этом тесно сотрудничает с Вашингтоном по этому треку для устранения первопричин кризиса, заявил российский министр иностранных дел Сергей Лавров.
"Цели, которые остаются у нынешнего украинского руководства, а эти цели, безусловно, подогреваются западными спонсорами киевского режима, направлены против тех усилий, которые предпринимает президент Трамп, с которым мы активно и конкретно сотрудничаем в поиске долгосрочных устойчивых путей к урегулированию, с тем, чтобы устранить первопричины (конфликта на Украине - ред.)", - сказал Лавров на пресс-конференции в четверг.
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время встречи в Анкоридже, Аляска - РИА Новости, 1920, 21.08.2025
Лавров рассказал об итогах саммита на Аляске
Вчера, 13:18
В понедельник американский президент Дональд Трамп принимал в Белом доме Владимира Зеленского и лидеров европейских стран. Во время встречи Трамп заявил, что не стал бы сравнивать гарантии безопасности, которые может получить Киев, с существующими в НАТО. Трамп также сказал, что во время его президентства американских войск на Украине не будет. Агентство Блумберг передавало, что гарантии безопасности США и Европы для Киева будут опираться на работу "коалиции желающих", которая может включать многонациональные силы.
Российский лидер Владимир Путин и Трамп в ходе встречи на Аляске 15 августа обсудили пути урегулирования украинского конфликта. Переговоры лидеров в узком составе проходили в формате "три на три" и продолжались два часа 45 минут. Во встрече от российской стороны принимали участие глава МИД России Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. От США присутствовали госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель американского лидера Стивен Уиткофф.
Владимир Зеленский после встречи с Дональдом Трампом и европейскими лидерами в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 21.08.2025
"Есть один язык". Зеленский сделал дерзкое заявление о России
Вчера, 12:16
 
