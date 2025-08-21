https://ria.ru/20250821/kiev-2036700102.html

В Киеве объявили воздушную тревогу

В Киеве объявили воздушную тревогу

В Киеве объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога вновь объявлена в четверг в Киеве, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.

специальная военная операция на украине

МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Воздушная тревога вновь объявлена в четверг в Киеве, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Согласно данным ресурса, тревога в Киеве была объявлена в 13.04 (совпадает с мск). Ранее тревога прозвучала в Броварском, Бориспольском и Обуховском районах Киевской области, в Синельниковском районе Днепропетровской области, там она продолжает действовать. Ранее в четверг воздушная тревога в Киеве уже звучала, спустя некоторое время ее отменили. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года: через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся, в том числе, по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

