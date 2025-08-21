У побережья Камчатки произошло землетрясение
У побережья Камчатки произошло землетрясение магнитудой 6
Вид на вулкан Острый Толбачик в Камчатском крае. Архивное фото
П.-КАМЧАТСКИЙ, 21 авг – РИА Новости. Сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 6,0 у восточного побережья Камчатки вечером 21 августа, сообщили в Камчатском филиале ФИЦ Единой геофизической службы РАН.
"Время UTC: 21 августа 11.21.01 (камчатское время 23.21, московское время 14.21 – ред.). Координаты: 51.6318 северной широты, 160.4954 восточной долготы... Магнитуда: 6.0", - говорится в сообщении.
Эпицентр подземного толчка располагался в 205 километрах от Петропавловска-Камчатского в акватории Тихого океана. Очаг землетрясения залегал на глубине 46,1 километра.
Камчатцы в соцсетях сообщают, что ощутили подземные толчки, многих землетрясение заставило проснуться.
На Камчатке 30 июля произошло сильнейшее с 1952 года землетрясение магнитудой 8,8. С тех пор каждые сутки ученые фиксируют афтершоки. Большинство из них в населенных пунктах не ощущаются. Интенсивность и мощность афтершоков постепенно снижается, отмечают сейсмологи.
