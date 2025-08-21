Рейтинг@Mail.ru
У побережья Камчатки произошло землетрясение - РИА Новости, 21.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:34 21.08.2025 (обновлено: 16:35 21.08.2025)
https://ria.ru/20250821/kamchatka-2036727517.html
У побережья Камчатки произошло землетрясение
У побережья Камчатки произошло землетрясение - РИА Новости, 21.08.2025
У побережья Камчатки произошло землетрясение
Сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 6,0 у восточного побережья Камчатки вечером 21 августа, сообщили в Камчатском филиале ФИЦ Единой геофизической РИА Новости, 21.08.2025
2025-08-21T14:34:00+03:00
2025-08-21T16:35:00+03:00
происшествия
камчатка
российская академия наук
цунами и землетрясения на камчатке и в сахалинской области
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0f/2035580086_0:110:3249:1938_1920x0_80_0_0_135167b51dd54f7606596bee7bbd9da9.jpg
П.-КАМЧАТСКИЙ, 21 авг – РИА Новости. Сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 6,0 у восточного побережья Камчатки вечером 21 августа, сообщили в Камчатском филиале ФИЦ Единой геофизической службы РАН."Время UTC: 21 августа 11.21.01 (камчатское время 23.21, московское время 14.21 – ред.). Координаты: 51.6318 северной широты, 160.4954 восточной долготы... Магнитуда: 6.0", - говорится в сообщении.Эпицентр подземного толчка располагался в 205 километрах от Петропавловска-Камчатского в акватории Тихого океана. Очаг землетрясения залегал на глубине 46,1 километра.Камчатцы в соцсетях сообщают, что ощутили подземные толчки, многих землетрясение заставило проснуться.На Камчатке 30 июля произошло сильнейшее с 1952 года землетрясение магнитудой 8,8. С тех пор каждые сутки ученые фиксируют афтершоки. Большинство из них в населенных пунктах не ощущаются. Интенсивность и мощность афтершоков постепенно снижается, отмечают сейсмологи.
https://ria.ru/20250820/dzhakarta-2036535965.html
https://ria.ru/20250820/semeru-2036491551.html
камчатка
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0f/2035580086_259:0:2990:2048_1920x0_80_0_0_f3882c4d022dbd36d65311ac8b86fb16.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, камчатка, российская академия наук, цунами и землетрясения на камчатке и в сахалинской области
Происшествия, Камчатка, Российская академия наук, Цунами и землетрясения на Камчатке и в Сахалинской области
У побережья Камчатки произошло землетрясение

У побережья Камчатки произошло землетрясение магнитудой 6

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкВид на вулкан Острый Толбачик в Камчатском крае
Вид на вулкан Острый Толбачик в Камчатском крае - РИА Новости, 1920, 21.08.2025
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
Вид на вулкан Острый Толбачик в Камчатском крае. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
П.-КАМЧАТСКИЙ, 21 авг – РИА Новости. Сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 6,0 у восточного побережья Камчатки вечером 21 августа, сообщили в Камчатском филиале ФИЦ Единой геофизической службы РАН.
"Время UTC: 21 августа 11.21.01 (камчатское время 23.21, московское время 14.21 – ред.). Координаты: 51.6318 северной широты, 160.4954 восточной долготы... Магнитуда: 6.0", - говорится в сообщении.
Сейсмограф - РИА Новости, 1920, 20.08.2025
В Джакарте произошло ощутимое землетрясение
20 августа, 16:19
Эпицентр подземного толчка располагался в 205 километрах от Петропавловска-Камчатского в акватории Тихого океана. Очаг землетрясения залегал на глубине 46,1 километра.
Камчатцы в соцсетях сообщают, что ощутили подземные толчки, многих землетрясение заставило проснуться.
На Камчатке 30 июля произошло сильнейшее с 1952 года землетрясение магнитудой 8,8. С тех пор каждые сутки ученые фиксируют афтершоки. Большинство из них в населенных пунктах не ощущаются. Интенсивность и мощность афтершоков постепенно снижается, отмечают сейсмологи.
Извержение вулкана Семеру на острове Ява в Индонезии - РИА Новости, 1920, 20.08.2025
В Индонезии произошло извержение вулкана Семеру
20 августа, 13:21
 
ПроисшествияКамчаткаРоссийская академия наукЦунами и землетрясения на Камчатке и в Сахалинской области
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала