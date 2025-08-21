https://ria.ru/20250821/intervidenie-2036668707.html

Стало известно, кто представит США на Интервидении

Стало известно, кто представит США на Интервидении

МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Наследник музыкальной династии Брэндон Ховард представит США на международном музыкальном конкурсе "Интервидение", сообщили РИА Новости в пресс-службе конкурса. "Наследник знаменитой музыкальной династии Брэндон Ховард представит США на международном музыкальном конкурсе "Интервидение". Брэндон Ховард, также известный как Б. Ховард - американский певец, продюсер и автор песен, чей успех в музыкальной индустрии был, что называется, "написан ему на роду", - говорится в сообщении. Как уточняется, артист родился и вырос в музыкальной среде Лос-Анджелеса и Чикаго. В юности Брэндон думал о карьере в сфере финансов, однако выбрал путь музыканта. "Его бабушка, Жозефина Ховард, была вокалисткой в The Caravans – первой американской группе, чьи религиозные песни прозвучали на светском радио. Его мать Мики Ховард – успешная певица и автор песен, чьим менеджером в 80-х годах был глава легендарной семьи Джексонов", - добавляется в сообщении. Ховард является поклонником короля поп-музыки Майкла Джексона, поэтому наполнил свои произведения узнаваемыми джексоновскими вибрациями, соединив со своей лирично-мелодичной манерой исполнения. На счету Брэндона Ховарда множество синглов, которые вошли в топ авторитетных чартов, в том числе в Billboard 200. В 2010 году вместе с другими артистами музыкант выпустил гимн к чемпионату мира по футболу в ЮАР Ke Nako как дань уважения Нельсону Манделе. Президент России Владимир Путин ранее подписал указ о проведении в Москве и Московской области международного музыкального конкурса "Интервидение" в 2025 году. Конкурс пройдет 20 сентября на "Live Арене" в Москве. Россию представит певец Shaman. Народный артист России, композитор и продюсер Игорь Матвиенко представит РФ в составе жюри конкурса. РИА Новости выступает информационным партнером конкурса "Интервидение".

