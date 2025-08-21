Рейтинг@Mail.ru
Из-за падения БПЛА в Воронежской области поврежден объект энергетики - РИА Новости, 21.08.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
03:14 21.08.2025
Из-за падения БПЛА в Воронежской области поврежден объект энергетики
Из-за падения БПЛА в Воронежской области поврежден объект энергетики
МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Объект энергетики поврежден в Воронежской области из-за падения БПЛА, без света остаются несколько сел, задержан ряд пассажирских поездов, сообщил губернатор Александр Гусев."В результате падения БПЛА поврежден объект энергетики. Без электричества остаются несколько сел, задержан ряд пассажирских поездов. Оперативные службы готовятся приступить к устранению последствий", - написал он в Telegram-канале.Гусев отметил, что в регионе действует режим опасности атаки беспилотников на всей территории региона. Кроме того, сохраняется ранее объявленная угроза удара БПЛА в Кантемировском и Россошанском районах области.
происшествия, воронежская область, россошанский район, александр гусев (губернатор)
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Воронежская область, Россошанский район, Александр Гусев (губернатор)
Из-за падения БПЛА в Воронежской области поврежден объект энергетики

Гусев: из-за падения БПЛА в Воронежской области поврежден объект энергетики

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкСотрудник пожарной службы МЧС РФ
Сотрудник пожарной службы МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 21.08.2025
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
Перейти в медиабанк
Сотрудник пожарной службы МЧС РФ . Архивное фото
МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Объект энергетики поврежден в Воронежской области из-за падения БПЛА, без света остаются несколько сел, задержан ряд пассажирских поездов, сообщил губернатор Александр Гусев.
"В результате падения БПЛА поврежден объект энергетики. Без электричества остаются несколько сел, задержан ряд пассажирских поездов. Оперативные службы готовятся приступить к устранению последствий", - написал он в Telegram-канале.
Гусев отметил, что в регионе действует режим опасности атаки беспилотников на всей территории региона. Кроме того, сохраняется ранее объявленная угроза удара БПЛА в Кантемировском и Россошанском районах области.
Вид на Липецк - РИА Новости, 1920, 21.08.2025
В Липецкой области объявили воздушную опасность
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияВоронежская областьРоссошанский районАлександр Гусев (губернатор)
 
 
