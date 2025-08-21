Из-за падения БПЛА в Воронежской области поврежден объект энергетики

https://ria.ru/20250821/gusev-2036624687.html

МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Объект энергетики поврежден в Воронежской области из-за падения БПЛА, без света остаются несколько сел, задержан ряд пассажирских поездов, сообщил губернатор Александр Гусев."В результате падения БПЛА поврежден объект энергетики. Без электричества остаются несколько сел, задержан ряд пассажирских поездов. Оперативные службы готовятся приступить к устранению последствий", - написал он в Telegram-канале.Гусев отметил, что в регионе действует режим опасности атаки беспилотников на всей территории региона. Кроме того, сохраняется ранее объявленная угроза удара БПЛА в Кантемировском и Россошанском районах области.

происшествия, воронежская область, россошанский район, александр гусев (губернатор)