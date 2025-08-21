Рейтинг@Mail.ru
СМИ раскрыли следующий шаг Трампа по конфликту на Украине
21.08.2025
СМИ раскрыли следующий шаг Трампа по конфликту на Украине
Дональд Трамп планирует отстраниться от переговоров России и Украины, чтобы они организовали встречу Владимира Путина и Владимира Зеленского, пишет Guardian.
МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Дональд Трамп планирует отстраниться от переговоров России и Украины, чтобы они организовали встречу Владимира Путина и Владимира Зеленского, пишет Guardian."По словам знакомых с ситуацией чиновников администрации, Трамп намерен оставить Москву и Киев наедине, чтобы они организовали встречу между их лидерами, не принимая пока в ней прямого участия, и тем самым отойдя от переговоров о завершении конфликта России и Украины", — говорится в публикации.Как указал журналист, Трамп сообщил своим советникам, что планирует организовать трехстороннюю встречу с Путиным и Зеленским только после их двухстороннего саммита.Американский президент во вторник заявлял о подготовке к встрече между Путиным и Зеленским, после которой может состояться и трехсторонняя встреча с его участием. Помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщил, что в ходе телефонного разговора в ночь на вторник по московскому времени Путин и Трамп высказались в поддержку продолжения прямых переговоров между делегациями России и Украины. В этой связи, в частности, обсуждалась идея о том, что следовало бы изучить возможность повышения уровня представителей украинской и российской сторон.Как заявил в среду глава МИД Сергей Лавров, Россия готова обсуждать с Украиной политические аспекты урегулирования и готова к работе в любых форматах. При этом он отметил, что Москва до сих пор не получила от Киева ответ на предложение создать три рабочие группы для более конкретного рассмотрения гуманитарных, военных и политических вопросов, выдвинутое российской стороной на переговорах в Стамбуле в 2022 году. Он также подчеркнул, что потенциальная трехсторонняя встреча не должна привести к ухудшению ситуации и по этой причине требует тщательной подготовки.
МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Дональд Трамп планирует отстраниться от переговоров России и Украины, чтобы они организовали встречу Владимира Путина и Владимира Зеленского, пишет Guardian.
"По словам знакомых с ситуацией чиновников администрации, Трамп намерен оставить Москву и Киев наедине, чтобы они организовали встречу между их лидерами, не принимая пока в ней прямого участия, и тем самым отойдя от переговоров о завершении конфликта России и Украины", — говорится в публикации.
Как указал журналист, Трамп сообщил своим советникам, что планирует организовать трехстороннюю встречу с Путиным и Зеленским только после их двухстороннего саммита.
Американский президент во вторник заявлял о подготовке к встрече между Путиным и Зеленским, после которой может состояться и трехсторонняя встреча с его участием. Помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщил, что в ходе телефонного разговора в ночь на вторник по московскому времени Путин и Трамп высказались в поддержку продолжения прямых переговоров между делегациями России и Украины. В этой связи, в частности, обсуждалась идея о том, что следовало бы изучить возможность повышения уровня представителей украинской и российской сторон.
Как заявил в среду глава МИД Сергей Лавров, Россия готова обсуждать с Украиной политические аспекты урегулирования и готова к работе в любых форматах. При этом он отметил, что Москва до сих пор не получила от Киева ответ на предложение создать три рабочие группы для более конкретного рассмотрения гуманитарных, военных и политических вопросов, выдвинутое российской стороной на переговорах в Стамбуле в 2022 году. Он также подчеркнул, что потенциальная трехсторонняя встреча не должна привести к ухудшению ситуации и по этой причине требует тщательной подготовки.
