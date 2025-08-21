https://ria.ru/20250821/gosduma-2036620686.html

В ГД предупредили о штрафах за порчу детской площадки во дворе

В ГД предупредили о штрафах за порчу детской площадки во дворе - РИА Новости, 21.08.2025

В ГД предупредили о штрафах за порчу детской площадки во дворе

Штраф от 300 до 500 рублей грозит в России за повреждение детской игровой площадки во дворе многоквартирного дома, кроме того, возможно установление... РИА Новости, 21.08.2025

МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Штраф от 300 до 500 рублей грозит в России за повреждение детской игровой площадки во дворе многоквартирного дома, кроме того, возможно установление дополнительных региональных штрафов до пяти тысяч рублей, рассказал РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев. "Детская площадка - это общее имущество собственников многоквартирного дома, и ее повреждение влечет административную, а в некоторых случаях и уголовную ответственность. Если кто-то сломал качели, детскую горку или разбил фонарь, то это будет считаться умышленным уничтожением или повреждением общего имущества. Хулигана ждет штраф от 300 до 500 рублей. Однако, по региональным законам, например в Москве и Санкт-Петербурге, к этой сумме добавляются дополнительные штрафы за нарушение благоустройства - для граждан до пяти тысяч рублей, а для юрлиц до 300 тысяч рублей", - сказал Кошелев. По словам парламентария, если повреждения сопровождались нарушением общественного порядка, нецензурной бранью или распитием алкоголя, то это уже считается хулиганством и наказывается штрафом от 500 до одной тысячи рублей или арестом до 15 суток. Кошелев уточнил, что если ущерб от поломки превысил пять тысяч рублей, а действия были осознанно хулиганскими, виновника могут привлечь к исправительным работам до одного года, а при отягчающих обстоятельствах лишить свободы на срок до двух лет. Кроме того, виновник правонарушения будет обязан возместить ущерб управляющей компании или ТСЖ, которые затем направят средства на восстановление площадки. "Игровая площадка создана для детей, и ее сохранность зависит от каждого из нас. Если видите, что кто-то ломает, - сфотографируйте и сообщите в управляющую компанию или полицию", - заключил он.

