Глава МИД Украины заявил о важности двусторонних переговоров

МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Глава МИД Украины Андрей Сибига заявил о важности двусторонних и трехсторонних форматов переговоров по решению украинского конфликта. "Встречи лидеров в двустороннем украинско-российском и трехстороннем украинско-американо-российском форматах имеют решающее значение для обеспечения дипломатии", - написал Сибига в социальной сети X. Глава МИД Украины добавил, что также важна работа по предоставлению Украины надежных гарантий безопасности. Во вторник портал Axios со ссылкой на неназванного украинского чиновника сообщал, что Владимир Зеленский заявил президенту США Дональду Трампу о готовности обсуждать территориальные вопросы, но отметил, что они должны быть предметом переговоров между ним и российским лидером Владимиром Путиным. Помощник российского лидера Юрий Ушаков ранее сообщил, что в ходе телефонного разговора Путин и Трамп высказались в поддержку продолжения прямых переговоров между делегациями России и Украины. В этой связи, в частности, обсуждалась идея о том, что следовало бы изучить возможность повышения уровня представителей украинской и российской сторон. Как заявил в среду глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия готова обсуждать с Украиной политические аспекты урегулирования и готова к работе в любых форматах. При этом он отметил, что Москва до сих пор не получила от Киева ответ на предложение создать три рабочие группы для более конкретного рассмотрения гуманитарных, военных и политических вопросов, выдвинутое российской стороной на переговорах в Стамбуле в 2022 году. Он также подчеркнул, что потенциальная трехсторонняя встреча не должна привести к ухудшению ситуации и по этой причине требует тщательной подготовки. Ранее канцлер ФРГ Фридрих Мерц по итогам встречи по Украине в Вашингтоне заявил, что вопрос о том, кто и в каком объеме будет участвовать в гарантиях безопасности для Украины, должен обсуждаться с европейскими партнерами и американским правительством. Мерц также сообщил о своем намерении обсудить это с партнерами по правящей коалиции в Берлине, "вплоть до вопроса о том, предстоит ли, возможно, принять требующие мандата решения, которые выносит немецкий бундестаг". При этом он подчеркнул, что на сегодняшний день еще слишком рано давать на это окончательный ответ. В МИД РФ заявляли, что любой сценарий размещения войск государств НАТО на Украине категорически неприемлем для России, чреват резкой эскалацией. Заявления о возможности размещения контингента из стран НАТО на Украине, звучащие в Великобритании и других государствах Европы, в МИД РФ ранее назвали подстрекательством к продолжению боевых действий.

