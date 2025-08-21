Рейтинг@Mail.ru
Глава МИД Украины заявил о важности двусторонних переговоров - РИА Новости, 21.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:20 21.08.2025
https://ria.ru/20250821/glava-2036669185.html
Глава МИД Украины заявил о важности двусторонних переговоров
Глава МИД Украины заявил о важности двусторонних переговоров - РИА Новости, 21.08.2025
Глава МИД Украины заявил о важности двусторонних переговоров
Глава МИД Украины Андрей Сибига заявил о важности двусторонних и трехсторонних форматов переговоров по решению украинского конфликта. РИА Новости, 21.08.2025
2025-08-21T11:20:00+03:00
2025-08-21T11:20:00+03:00
в мире
украина
россия
сша
андрей сибига
дональд трамп
владимир путин
владимир зеленский
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/07/1971229496_0:242:2894:1870_1920x0_80_0_0_69333e3fb6ba655d2616efdaf35e962a.jpg
МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Глава МИД Украины Андрей Сибига заявил о важности двусторонних и трехсторонних форматов переговоров по решению украинского конфликта. "Встречи лидеров в двустороннем украинско-российском и трехстороннем украинско-американо-российском форматах имеют решающее значение для обеспечения дипломатии", - написал Сибига в социальной сети X. Глава МИД Украины добавил, что также важна работа по предоставлению Украины надежных гарантий безопасности. Во вторник портал Axios со ссылкой на неназванного украинского чиновника сообщал, что Владимир Зеленский заявил президенту США Дональду Трампу о готовности обсуждать территориальные вопросы, но отметил, что они должны быть предметом переговоров между ним и российским лидером Владимиром Путиным. Помощник российского лидера Юрий Ушаков ранее сообщил, что в ходе телефонного разговора Путин и Трамп высказались в поддержку продолжения прямых переговоров между делегациями России и Украины. В этой связи, в частности, обсуждалась идея о том, что следовало бы изучить возможность повышения уровня представителей украинской и российской сторон. Как заявил в среду глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия готова обсуждать с Украиной политические аспекты урегулирования и готова к работе в любых форматах. При этом он отметил, что Москва до сих пор не получила от Киева ответ на предложение создать три рабочие группы для более конкретного рассмотрения гуманитарных, военных и политических вопросов, выдвинутое российской стороной на переговорах в Стамбуле в 2022 году. Он также подчеркнул, что потенциальная трехсторонняя встреча не должна привести к ухудшению ситуации и по этой причине требует тщательной подготовки. Ранее канцлер ФРГ Фридрих Мерц по итогам встречи по Украине в Вашингтоне заявил, что вопрос о том, кто и в каком объеме будет участвовать в гарантиях безопасности для Украины, должен обсуждаться с европейскими партнерами и американским правительством. Мерц также сообщил о своем намерении обсудить это с партнерами по правящей коалиции в Берлине, "вплоть до вопроса о том, предстоит ли, возможно, принять требующие мандата решения, которые выносит немецкий бундестаг". При этом он подчеркнул, что на сегодняшний день еще слишком рано давать на это окончательный ответ. В МИД РФ заявляли, что любой сценарий размещения войск государств НАТО на Украине категорически неприемлем для России, чреват резкой эскалацией. Заявления о возможности размещения контингента из стран НАТО на Украине, звучащие в Великобритании и других государствах Европы, в МИД РФ ранее назвали подстрекательством к продолжению боевых действий.
https://ria.ru/20250820/dmitriev-2036485877.html
https://ria.ru/20250819/putin-2036263694.html
украина
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/07/1971229496_100:0:2672:1929_1920x0_80_0_0_7ad98a6d3e011d0d39e2839bd35d59db.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, россия, сша, андрей сибига, дональд трамп, владимир путин, владимир зеленский
В мире, Украина, Россия, США, Андрей Сибига, Дональд Трамп, Владимир Путин, Владимир Зеленский
Глава МИД Украины заявил о важности двусторонних переговоров

Сибига заявил о важности двусторонних и трехсторонних переговоров по Украине

© AP Photo / Andrii NesterewnkoАндрей Сибига
Андрей Сибига - РИА Новости, 1920, 21.08.2025
© AP Photo / Andrii Nesterewnko
Андрей Сибига. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Глава МИД Украины Андрей Сибига заявил о важности двусторонних и трехсторонних форматов переговоров по решению украинского конфликта.
"Встречи лидеров в двустороннем украинско-российском и трехстороннем украинско-американо-российском форматах имеют решающее значение для обеспечения дипломатии", - написал Сибига в социальной сети X.
Флаги ЕС - РИА Новости, 1920, 20.08.2025
Лидеры стран ЕС всячески пытаются помешать переговорам, заявил Дмитриев
Вчера, 12:59
Глава МИД Украины добавил, что также важна работа по предоставлению Украины надежных гарантий безопасности.
Во вторник портал Axios со ссылкой на неназванного украинского чиновника сообщал, что Владимир Зеленский заявил президенту США Дональду Трампу о готовности обсуждать территориальные вопросы, но отметил, что они должны быть предметом переговоров между ним и российским лидером Владимиром Путиным.
Помощник российского лидера Юрий Ушаков ранее сообщил, что в ходе телефонного разговора Путин и Трамп высказались в поддержку продолжения прямых переговоров между делегациями России и Украины. В этой связи, в частности, обсуждалась идея о том, что следовало бы изучить возможность повышения уровня представителей украинской и российской сторон.
Как заявил в среду глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия готова обсуждать с Украиной политические аспекты урегулирования и готова к работе в любых форматах. При этом он отметил, что Москва до сих пор не получила от Киева ответ на предложение создать три рабочие группы для более конкретного рассмотрения гуманитарных, военных и политических вопросов, выдвинутое российской стороной на переговорах в Стамбуле в 2022 году. Он также подчеркнул, что потенциальная трехсторонняя встреча не должна привести к ухудшению ситуации и по этой причине требует тщательной подготовки.
Ранее канцлер ФРГ Фридрих Мерц по итогам встречи по Украине в Вашингтоне заявил, что вопрос о том, кто и в каком объеме будет участвовать в гарантиях безопасности для Украины, должен обсуждаться с европейскими партнерами и американским правительством. Мерц также сообщил о своем намерении обсудить это с партнерами по правящей коалиции в Берлине, "вплоть до вопроса о том, предстоит ли, возможно, принять требующие мандата решения, которые выносит немецкий бундестаг". При этом он подчеркнул, что на сегодняшний день еще слишком рано давать на это окончательный ответ.
В МИД РФ заявляли, что любой сценарий размещения войск государств НАТО на Украине категорически неприемлем для России, чреват резкой эскалацией. Заявления о возможности размещения контингента из стран НАТО на Украине, звучащие в Великобритании и других государствах Европы, в МИД РФ ранее назвали подстрекательством к продолжению боевых действий.
Леонид Слуцкий - РИА Новости, 1920, 19.08.2025
Слуцкий призвал Европу не мешать переговорам России и Украины
19 августа, 12:13
 
В миреУкраинаРоссияСШААндрей СибигаДональд ТрампВладимир ПутинВладимир Зеленский
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала