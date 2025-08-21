Рейтинг@Mail.ru
В Дагестане задержали агента СБУ с секретными документами - РИА Новости, 21.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:47 21.08.2025 (обновлено: 10:18 21.08.2025)
https://ria.ru/20250821/fsb-2036652210.html
В Дагестане задержали агента СБУ с секретными документами
В Дагестане задержали агента СБУ с секретными документами - РИА Новости, 21.08.2025
В Дагестане задержали агента СБУ с секретными документами
В Дагестане задержали работающего на украинские спецслужбы иностранца, пытавшегося вывезти секретные документы, сообщил ЦОС ФСБ. РИА Новости, 21.08.2025
2025-08-21T09:47:00+03:00
2025-08-21T10:18:00+03:00
республика дагестан
россия
азербайджан
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
служба безопасности украины
происшествия
украина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/03/1869375330_354:85:3072:1614_1920x0_80_0_0_4ba6782fac6d26c837c9879c965bf50c.jpg
МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. В Дагестане задержали работающего на украинские спецслужбы иностранца, пытавшегося вывезти секретные документы, сообщил ЦОС ФСБ."При пересечении российско-азербайджанской границы в автомобильном пункте пропуска "Яраг-Казмаляр" задержан завербованный Службой безопасности Украины гражданин иностранного государства Руфуллаев Ядулла Рамиз оглы, 1989 года рождения, осуществлявший операцию по вывозу с территории России материалов служебного характера, добытых в результате нападения на одного из секретоносителей российского военно-промышленного комплекса", — говорится в заявлении.Преступник действовал по указанию брата — Руфуллаева Сабухи Рамиза оглы, 1981 года рождения, который живет на Украине и работает на СБУ. Он проучил злоумышленнику изъять документы и мобильный телефон из тайника в Курганской области, чтобы затем переправить их в соседнюю страну.Силовики устанавливают всех причастных к этому преступлению и ищут заказчиков.Возбуждено уголовное дело по статье об оказании помощи противнику в деятельности, заведомо направленной против безопасности России. По ней грозит до 15 лет лишения свободы.
https://ria.ru/20250820/diversant-2036467807.html
https://ria.ru/20250812/agent-2034736703.html
республика дагестан
россия
азербайджан
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/03/1869375330_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_0ed8b5bbf824c14dd61b54de6b85919f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
республика дагестан, россия, азербайджан, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), служба безопасности украины, происшествия, украина
Республика Дагестан, Россия, Азербайджан, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Служба безопасности Украины, Происшествия, Украина
В Дагестане задержали агента СБУ с секретными документами

В Дагестане задержали иностранца при попытке вывезти из РФ секретные документы

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкБойцы спецназа ФСБ
Бойцы спецназа ФСБ - РИА Новости, 1920, 21.08.2025
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
Перейти в медиабанк
Бойцы спецназа ФСБ. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. В Дагестане задержали работающего на украинские спецслужбы иностранца, пытавшегося вывезти секретные документы, сообщил ЦОС ФСБ.
"При пересечении российско-азербайджанской границы в автомобильном пункте пропуска "Яраг-Казмаляр" задержан завербованный Службой безопасности Украины гражданин иностранного государства Руфуллаев Ядулла Рамиз оглы, 1989 года рождения, осуществлявший операцию по вывозу с территории России материалов служебного характера, добытых в результате нападения на одного из секретоносителей российского военно-промышленного комплекса", — говорится в заявлении.
Задержание украинских диверсантов в Брянской области - РИА Новости, 1920, 20.08.2025
Украинский диверсант рассказал подробности подрыва моста под Брянском в мае
Вчера, 11:35
Преступник действовал по указанию брата — Руфуллаева Сабухи Рамиза оглы, 1981 года рождения, который живет на Украине и работает на СБУ. Он проучил злоумышленнику изъять документы и мобильный телефон из тайника в Курганской области, чтобы затем переправить их в соседнюю страну.
Силовики устанавливают всех причастных к этому преступлению и ищут заказчиков.
Возбуждено уголовное дело по статье об оказании помощи противнику в деятельности, заведомо направленной против безопасности России. По ней грозит до 15 лет лишения свободы.
Задержание агента Киева, собиравшегося взорвать российского военного в Подмосковье - РИА Новости, 1920, 12.08.2025
Агент Киева рассказал, как заложил бомбу в автомобиль для убийства военного
12 августа, 10:22
 
Республика ДагестанРоссияАзербайджанФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Служба безопасности УкраиныПроисшествияУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала