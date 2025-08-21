https://ria.ru/20250821/fsb-2036652210.html
В Дагестане задержали агента СБУ с секретными документами
В Дагестане задержали работающего на украинские спецслужбы иностранца, пытавшегося вывезти секретные документы, сообщил ЦОС ФСБ. РИА Новости, 21.08.2025
республика дагестан
россия
азербайджан
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
служба безопасности украины
происшествия
украина
МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. В Дагестане задержали работающего на украинские спецслужбы иностранца, пытавшегося вывезти секретные документы, сообщил ЦОС ФСБ."При пересечении российско-азербайджанской границы в автомобильном пункте пропуска "Яраг-Казмаляр" задержан завербованный Службой безопасности Украины гражданин иностранного государства Руфуллаев Ядулла Рамиз оглы, 1989 года рождения, осуществлявший операцию по вывозу с территории России материалов служебного характера, добытых в результате нападения на одного из секретоносителей российского военно-промышленного комплекса", — говорится в заявлении.Преступник действовал по указанию брата — Руфуллаева Сабухи Рамиза оглы, 1981 года рождения, который живет на Украине и работает на СБУ. Он проучил злоумышленнику изъять документы и мобильный телефон из тайника в Курганской области, чтобы затем переправить их в соседнюю страну.Силовики устанавливают всех причастных к этому преступлению и ищут заказчиков.Возбуждено уголовное дело по статье об оказании помощи противнику в деятельности, заведомо направленной против безопасности России. По ней грозит до 15 лет лишения свободы.
В Дагестане задержали агента СБУ с секретными документами
