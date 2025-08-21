https://ria.ru/20250821/fsb-2036652210.html

В Дагестане задержали агента СБУ с секретными документами

В Дагестане задержали агента СБУ с секретными документами - РИА Новости, 21.08.2025

В Дагестане задержали агента СБУ с секретными документами

В Дагестане задержали работающего на украинские спецслужбы иностранца, пытавшегося вывезти секретные документы, сообщил ЦОС ФСБ. РИА Новости, 21.08.2025

МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. В Дагестане задержали работающего на украинские спецслужбы иностранца, пытавшегося вывезти секретные документы, сообщил ЦОС ФСБ."При пересечении российско-азербайджанской границы в автомобильном пункте пропуска "Яраг-Казмаляр" задержан завербованный Службой безопасности Украины гражданин иностранного государства Руфуллаев Ядулла Рамиз оглы, 1989 года рождения, осуществлявший операцию по вывозу с территории России материалов служебного характера, добытых в результате нападения на одного из секретоносителей российского военно-промышленного комплекса", — говорится в заявлении.Преступник действовал по указанию брата — Руфуллаева Сабухи Рамиза оглы, 1981 года рождения, который живет на Украине и работает на СБУ. Он проучил злоумышленнику изъять документы и мобильный телефон из тайника в Курганской области, чтобы затем переправить их в соседнюю страну.Силовики устанавливают всех причастных к этому преступлению и ищут заказчиков.Возбуждено уголовное дело по статье об оказании помощи противнику в деятельности, заведомо направленной против безопасности России. По ней грозит до 15 лет лишения свободы.

