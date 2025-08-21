В США выразили озабоченность после спуска на воду фрегата "Адмирал Амелько"
NI: фрегат "Адмирал Амелько" не дает спать по ночам стратегам из США
© РИА Новости / Артем Пряхин | Перейти в медиабанкЦеремония спуска на воду фрегата "Адмирал Амелько" в Санкт-Петербурге
Церемония спуска на воду фрегата "Адмирал Амелько" в Санкт-Петербурге. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Российский фрегат "Адмирал Амелько" укрепит морское присутствие России в Тихоокеанском регионе, написал американский эксперт в области национальной безопасности Брендон Вайхерт в статье для издания The National Interest.
В статье под названием "Почему новейший фрегат ВМФ России не дает американским стратегам спать по ночам" для издания The National Interest эксперт указывает, что этот корабль "благодаря своему превосходному дизайну и вооружению" не только укрепляет морскую оборону, но и подчеркивает "приверженность России военно-морским инновациям в многополярном мире".
Подлодка "Петропавловск-Камчатский" вернулась в пункт базирования
13 августа, 05:30
"Спущенный на воду 14 августа на "Северной верфи" в Санкт-Петербурге, "Адмирал Амелько" готов присоединиться к Тихоокеанскому флоту в 2027 или 2028 году и укрепить морское присутствие России в Индо-Тихоокеанском регионе", — пишет автор.
На прошлой неделе фрегат проекта 22350 "Адмирал Амелько" спустили на воду на судостроительном заводе "Северная верфь" (входит в Объединенную судостроительную корпорацию) в Санкт-Петербурге.
Корабли проекта 22350 — серия российских многоцелевых фрегатов (сторожевых кораблей) дальней морской зоны. Проект разработан в Северном проектно-конструкторском бюро (Санкт-Петербург) в первой половине 2000-х годов. Это первый крупный боевой корабль, спроектированный в России после распада Советского Союза. Вооружение фрегата — пусковые установки противокорабельных ракет "Калибр" или "Оникс", зенитно-ракетный комплекс "Полимент-Редут", противолодочный торпедный комплекс "Пакет-НК", артиллерийская установка. На корабле может базироваться вертолет Ка-27. Всего серия будет состоять из десяти кораблей.