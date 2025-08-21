Фермеры в ЕС не дождались от США снижения пошлин на вино

https://ria.ru/20250821/evrosoyuz-2036864934.html

БРЮССЕЛЬ, 21 авг - РИА Новости. Фермеры Евросоюза как минимум ждали от торгового соглашения с США снижения пошлин на вино и крепкие напитки, но оно не было реализовано, говорится в заявлении ассоциации европейских фермеров, поступившем в распоряжение РИА Новости. "Минимальным ожиданием было снижение пошлин на вино и крепкие спиртные напитки - решение, одобренное заинтересованными сторонами как в ЕС, так и в США, - однако оно не было реализовано. Напротив, это соглашение обеспечивает улучшенный доступ к рынку для американской агропродовольственной продукции, в то время как производители ЕС сталкиваются с более высокими пошлинами, которые теперь достигают 15%, на ключевые экспортные товары", - сказано в документе. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и американский президент Дональд Трамп 27 июля достигли торговой сделки, согласно которой почти ко всему экспорту из ЕС в Штаты теперь будут применяться пошлинные ставки в размере 15%. Кроме того, Евросоюз обязался закупать у Соединенных Штатов СПГ, ядерное топливо и оружие. Сделка не включает отмену пошлин США в 50% на сталь и алюминий, однако они могут быть снижены в результате дальнейших переговоров. В частности, в рамках договоренности Европейский союз обязался закупить у Вашингтона энергоносители на сумму в 750 миллиардов долларов - по 250 миллиардов долларов в год до конца срока Трампа, - а также инвестировать в Америку дополнительные 600 миллиардов долларов. Ранее лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо заявил, что ЕС заключил намного менее выгодную торговую сделку с США, чем Великобритания, а лидер парламентской фракции французской правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен восприняла торговую сделку Европейского союза с Соединенными Штатами как политическое, экономическое и моральное фиаско для Евросоюза. Глава, первый секретарь Социалистической партии Франции Оливье Фор, в свою очередь, назвал сделку "позором", отметив, что европейцы смирились с условиями Штатов и предпочли действовать в соответствии со своими национальными интересами, а не единым блоком.

