Глава ЕК не выполнила обещаний в торговом соглашении с США, заявили фермеры

БРЮССЕЛЬ, 21 авг – РИА Новости. Торговое соглашение ЕС-США не включило обещания главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о нулевых пошлинах на ряд сельхозтоваров, говорится в заявлении ассоциации фермеров ЕС, поступившем в распоряжение РИА Новости. "Заключенное соглашение между ЕС и США ничего не даёт сельскохозяйственному сектору ЕС. Несмотря на публичные заявления председателя Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен, сделанные в Шотландии, о потенциальных тарифных соглашениях "ноль на ноль" для некоторых сельскохозяйственных продуктов, совместное заявление не предусматривает подобных послаблений для европейских производителей", - указывается в документе.

