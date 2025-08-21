Рейтинг@Mail.ru
Глава ЕК не выполнила обещаний в торговом соглашении с США, заявили фермеры - РИА Новости, 21.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:40 21.08.2025
https://ria.ru/20250821/evrosoyuz-2036864237.html
Глава ЕК не выполнила обещаний в торговом соглашении с США, заявили фермеры
Глава ЕК не выполнила обещаний в торговом соглашении с США, заявили фермеры - РИА Новости, 21.08.2025
Глава ЕК не выполнила обещаний в торговом соглашении с США, заявили фермеры
Торговое соглашение ЕС-США не включило обещания главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о нулевых пошлинах на ряд сельхозтоваров, говорится в заявлении... РИА Новости, 21.08.2025
2025-08-21T21:40:00+03:00
2025-08-21T21:40:00+03:00
в мире
сша
урсула фон дер ляйен
евросоюз
еврокомиссия
экономика
введение трампом пошлин на импорт
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/1d/2032090972_0:102:2500:1508_1920x0_80_0_0_fac9ccedb6b214670fffeab350cc0db0.jpg
БРЮССЕЛЬ, 21 авг – РИА Новости. Торговое соглашение ЕС-США не включило обещания главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о нулевых пошлинах на ряд сельхозтоваров, говорится в заявлении ассоциации фермеров ЕС, поступившем в распоряжение РИА Новости. "Заключенное соглашение между ЕС и США ничего не даёт сельскохозяйственному сектору ЕС. Несмотря на публичные заявления председателя Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен, сделанные в Шотландии, о потенциальных тарифных соглашениях "ноль на ноль" для некоторых сельскохозяйственных продуктов, совместное заявление не предусматривает подобных послаблений для европейских производителей", - указывается в документе.
https://ria.ru/20250819/tramp-2036313080.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/1d/2032090972_0:0:2224:1667_1920x0_80_0_0_24cf76ca0d34c0f40fcee12ba6115315.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, урсула фон дер ляйен, евросоюз, еврокомиссия, экономика, введение трампом пошлин на импорт
В мире, США, Урсула фон дер Ляйен, Евросоюз, Еврокомиссия, Экономика, Введение Трампом пошлин на импорт
Глава ЕК не выполнила обещаний в торговом соглашении с США, заявили фермеры

Ассоциация фермеров ЕС: Фон дер Ляйен не выполнила обещаний в соглашении с США

© AP Photo / Jacquelyn MartinПредседатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен - РИА Новости, 1920, 21.08.2025
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
БРЮССЕЛЬ, 21 авг – РИА Новости. Торговое соглашение ЕС-США не включило обещания главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о нулевых пошлинах на ряд сельхозтоваров, говорится в заявлении ассоциации фермеров ЕС, поступившем в распоряжение РИА Новости.
"Заключенное соглашение между ЕС и США ничего не даёт сельскохозяйственному сектору ЕС. Несмотря на публичные заявления председателя Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен, сделанные в Шотландии, о потенциальных тарифных соглашениях "ноль на ноль" для некоторых сельскохозяйственных продуктов, совместное заявление не предусматривает подобных послаблений для европейских производителей", - указывается в документе.
Дональд Трамп и европейские лидеры во время встречи в Белом доме - РИА Новости, 1920, 19.08.2025
Главы стран ЕС показали чудеса преклонения перед Трампом, считает депутат
19 августа, 15:36
 
В миреСШАУрсула фон дер ЛяйенЕвросоюзЕврокомиссияЭкономикаВведение Трампом пошлин на импорт
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала