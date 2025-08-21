https://ria.ru/20250821/es-2036745069.html

США не будут облагать 15-процентными пошлинами часть товаров из ЕС

США не будут облагать 15-процентными пошлинами часть товаров из ЕС

США не будут облагать 15-процентными пошлинами часть товаров из ЕС

Часть природных ресурсов, самолеты и непатентованные фармпрепараты из Евросоюза не будут облагаться 15-процентными пошлинами США с 1 сентября

БРЮССЕЛЬ, 21 авг - РИА Новости. Часть природных ресурсов, самолеты и непатентованные фармпрепараты из Евросоюза не будут облагаться 15-процентными пошлинами США с 1 сентября, говорится в совместном заявлении ЕС и Соединенных Штатов по случаю анонсирования рамочного соглашения "О взаимной, справедливой и сбалансированной торговле"."Начиная с 1 сентября 2025 года, США обязуются применять только пошлины режима наибольшего благоприятствования в торговле к следующим товарам ЕС: невозобновляемые природные ресурсы, все самолеты и авиационные запчасти, непатентованные фармацевтические препараты и их ингредиенты, а также химические прекурсоры", - говорится в документе.Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и американский президент Дональд Трамп 27 июля достигли торговой сделки, согласно которой почти ко всему экспорту из ЕС в Штаты теперь будут применяться пошлинные ставки в размере 15%. Кроме того, Евросоюз обязался закупать у Соединенных Штатов СПГ, ядерное топливо и оружие. Сделка не включает отмену пошлин США в 50% на сталь и алюминий, однако они могут быть снижены в результате дальнейших переговоров. В частности, в рамках договоренности Европейский союз обязался закупить у Вашингтона энергоносители на сумму в 750 миллиардов долларов - по 250 миллиардов долларов в год до конца срока Трампа, - а также инвестировать в Америку дополнительные 600 миллиардов долларов.Ранее лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо заявил, что ЕС заключил намного менее выгодную торговую сделку с США, чем Великобритания, а лидер парламентской фракции французской правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен восприняла торговую сделку Европейского союза с США как политическое, экономическое и моральное фиаско для Евросоюза. Глава, первый секретарь Социалистической партии Франции Оливье Фор, в свою очередь, назвал сделку "позором", отметив, что европейцы смирились с условиями Соединенных Штатов и предпочли действовать в соответствии со своими национальными интересами, а не единым блоком.

Новости

