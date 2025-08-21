Рейтинг@Mail.ru
Рособрнадзор рассказал о контрольных материалах ОГЭ и ЕГЭ в 2026 году
17:49 21.08.2025
Рособрнадзор рассказал о контрольных материалах ОГЭ и ЕГЭ в 2026 году
Рособрнадзор рассказал о контрольных материалах ОГЭ и ЕГЭ в 2026 году - РИА Новости, 21.08.2025
Рособрнадзор рассказал о контрольных материалах ОГЭ и ЕГЭ в 2026 году
Изменений в структуре и содержании контрольных измерительных материалов ОГЭ и ЕГЭ, которые пройдут в 2026 году, не будет, сообщили в Рособрнадзоре. РИА Новости, 21.08.2025
МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Изменений в структуре и содержании контрольных измерительных материалов ОГЭ и ЕГЭ, которые пройдут в 2026 году, не будет, сообщили в Рособрнадзоре."С 21 августа Федеральный институт педагогических измерений (ФИПИ) приступил к публикации проектов документов, определяющих структуру и содержание ОГЭ, ГВЭ и ЕГЭ 2026 года… Изменения в структуре и содержании контрольных измерительных материалов ОГЭ, ГВЭ и ЕГЭ отсутствуют", - говорится в сообщении ведомства.Отмечается, что содержание контрольных измерительных материалов (КИМ) ОГЭ и ЕГЭ приведено в соответствие со школьной программой, в третьем пункте спецификации для каждой линии заданий указаны пункты школьной программы и классы, в которых изучается проверяемый материал. Общественно-профессиональное обсуждение проектов будет проходить до 30 сентября. Сами проекты документов, определяющие структуру и содержание ЕГЭ, опубликуют 22 августа."В рамках перехода на открытые и импортозамещенные программные продукты в ОГЭ, ГВЭ и ЕГЭ 2026 года по информатике планируется ограничить количество используемых форматов файлов", - уточняется в сообщении.
Рособрнадзор рассказал о контрольных материалах ОГЭ и ЕГЭ в 2026 году

Изменений в контрольных материалах ОГЭ и ЕГЭ в 2026 году не будет

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкПробный ЕГЭ
Пробный ЕГЭ - РИА Новости, 1920, 21.08.2025
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в медиабанк
Пробный ЕГЭ . Архивное фото
МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Изменений в структуре и содержании контрольных измерительных материалов ОГЭ и ЕГЭ, которые пройдут в 2026 году, не будет, сообщили в Рособрнадзоре.
"С 21 августа Федеральный институт педагогических измерений (ФИПИ) приступил к публикации проектов документов, определяющих структуру и содержание ОГЭ, ГВЭ и ЕГЭ 2026 года… Изменения в структуре и содержании контрольных измерительных материалов ОГЭ, ГВЭ и ЕГЭ отсутствуют", - говорится в сообщении ведомства.
Отмечается, что содержание контрольных измерительных материалов (КИМ) ОГЭ и ЕГЭ приведено в соответствие со школьной программой, в третьем пункте спецификации для каждой линии заданий указаны пункты школьной программы и классы, в которых изучается проверяемый материал. Общественно-профессиональное обсуждение проектов будет проходить до 30 сентября. Сами проекты документов, определяющие структуру и содержание ЕГЭ, опубликуют 22 августа.
"В рамках перехода на открытые и импортозамещенные программные продукты в ОГЭ, ГВЭ и ЕГЭ 2026 года по информатике планируется ограничить количество используемых форматов файлов", - уточняется в сообщении.
