Рособрнадзор рассказал о контрольных материалах ОГЭ и ЕГЭ в 2026 году
Изменений в структуре и содержании контрольных измерительных материалов ОГЭ и ЕГЭ, которые пройдут в 2026 году, не будет, сообщили в Рособрнадзоре. РИА Новости, 21.08.2025
МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Изменений в структуре и содержании контрольных измерительных материалов ОГЭ и ЕГЭ, которые пройдут в 2026 году, не будет, сообщили в Рособрнадзоре."С 21 августа Федеральный институт педагогических измерений (ФИПИ) приступил к публикации проектов документов, определяющих структуру и содержание ОГЭ, ГВЭ и ЕГЭ 2026 года… Изменения в структуре и содержании контрольных измерительных материалов ОГЭ, ГВЭ и ЕГЭ отсутствуют", - говорится в сообщении ведомства.Отмечается, что содержание контрольных измерительных материалов (КИМ) ОГЭ и ЕГЭ приведено в соответствие со школьной программой, в третьем пункте спецификации для каждой линии заданий указаны пункты школьной программы и классы, в которых изучается проверяемый материал. Общественно-профессиональное обсуждение проектов будет проходить до 30 сентября. Сами проекты документов, определяющие структуру и содержание ЕГЭ, опубликуют 22 августа."В рамках перехода на открытые и импортозамещенные программные продукты в ОГЭ, ГВЭ и ЕГЭ 2026 года по информатике планируется ограничить количество используемых форматов файлов", - уточняется в сообщении.
