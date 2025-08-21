https://ria.ru/20250821/dvizhenie-2036676617.html
В Волгоградской области могут ограничить движение
В Волгоградской области могут ограничить движение - РИА Новости, 21.08.2025
В Волгоградской области могут ограничить движение
Передвижение могут ограничить в Волгоградской области из-за плановых тактических учений в нескольких районах региона, в том числе в Волгограде и городе... РИА Новости, 21.08.2025
ВОЛГОГРАД, 21 авг – РИА Новости. Передвижение могут ограничить в Волгоградской области из-за плановых тактических учений в нескольких районах региона, в том числе в Волгограде и городе Волжском, сообщает в четверг пресс-служба ГУ МВД РФ по региону. По данным ведомства, в четверг полицейские проводят учения в Волгограде, Волжском, а также в Камышинском, Калачевском и Михайловском районах Волгоградской области. "Просьба к гражданам с пониманием отнестись к возможным временным ограничениям передвижения, связанным с отработкой задач учения, и не поддаваться ложным слухам, домыслам", - сообщил региональный главк МВД в своем Telegram-канале.
волгоградская область
волгоград
волжский
