Рейтинг@Mail.ru
В Волгоградской области могут ограничить движение - РИА Новости, 21.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:56 21.08.2025
https://ria.ru/20250821/dvizhenie-2036676617.html
В Волгоградской области могут ограничить движение
В Волгоградской области могут ограничить движение - РИА Новости, 21.08.2025
В Волгоградской области могут ограничить движение
Передвижение могут ограничить в Волгоградской области из-за плановых тактических учений в нескольких районах региона, в том числе в Волгограде и городе... РИА Новости, 21.08.2025
2025-08-21T11:56:00+03:00
2025-08-21T11:56:00+03:00
происшествия
волгоградская область
волгоград
волжский
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/06/2015247791_0:316:3078:2047_1920x0_80_0_0_b2f42d5595a74b85fba303b2c7abe906.jpg
ВОЛГОГРАД, 21 авг – РИА Новости. Передвижение могут ограничить в Волгоградской области из-за плановых тактических учений в нескольких районах региона, в том числе в Волгограде и городе Волжском, сообщает в четверг пресс-служба ГУ МВД РФ по региону. По данным ведомства, в четверг полицейские проводят учения в Волгограде, Волжском, а также в Камышинском, Калачевском и Михайловском районах Волгоградской области. "Просьба к гражданам с пониманием отнестись к возможным временным ограничениям передвижения, связанным с отработкой задач учения, и не поддаваться ложным слухам, домыслам", - сообщил региональный главк МВД в своем Telegram-канале.
https://ria.ru/20250821/moskva-2036653433.html
волгоградская область
волгоград
волжский
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/06/2015247791_204:0:2933:2047_1920x0_80_0_0_692162924722794cb50978d56605ec3a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, волгоградская область, волгоград, волжский, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Волгоградская область, Волгоград, Волжский, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
В Волгоградской области могут ограничить движение

В Волгоградской области из-за учений могут ограничить движение

© РИА Новости / Константин ЧалабовВолгоград
Волгоград - РИА Новости, 1920, 21.08.2025
© РИА Новости / Константин Чалабов
Волгоград. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВОЛГОГРАД, 21 авг – РИА Новости. Передвижение могут ограничить в Волгоградской области из-за плановых тактических учений в нескольких районах региона, в том числе в Волгограде и городе Волжском, сообщает в четверг пресс-служба ГУ МВД РФ по региону.
По данным ведомства, в четверг полицейские проводят учения в Волгограде, Волжском, а также в Камышинском, Калачевском и Михайловском районах Волгоградской области.
"Просьба к гражданам с пониманием отнестись к возможным временным ограничениям передвижения, связанным с отработкой задач учения, и не поддаваться ложным слухам, домыслам", - сообщил региональный главк МВД в своем Telegram-канале.
Фрунзенская набережная в Москве - РИА Новости, 1920, 21.08.2025
В Москве на нескольких центральных набережных временно закроют движение
09:54
 
ПроисшествияВолгоградская областьВолгоградВолжскийМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала