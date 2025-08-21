https://ria.ru/20250821/dagestan-2036871899.html
Дагестан передал гуманитарный груз подшефному району Запорожской области
МАХАЧКАЛА, 21 авг - РИА Новости. Дагестанская делегация передала подшефному Михайловскому району Запорожской области более пяти тонн гуманитарной помощи, в составе груза - генераторы, стройматериалы, автомобиль и портфели для школьников, сообщили в пресс-службе правительства республики. "Дагестан передал более пяти тонн гумпомощи подшефному Михайловскому району Запорожской области. Председатель правительства республики Дагестан (РД) Абдулмуслим Абдулмуслимов вместе с делегацией республиканского кабинета министров по поручению главы РД Сергея Меликова лично передал гуманитарный груз подшефному Михайловскому району Запорожской области. В составе груза - генераторы, стройматериалы, автомобиль марки "Нива" и портфели для школьников", - говорится в сообщении на сайте правительства региона. По данным правительства, также для тренировок местных спортсменов передали борцовский ковер для вольной и греко-римской борьбы. На сайте также отмечается, что глава района Вячеслав Бедняк выразил благодарность за очередной гуманитарный груз от региона-шефа. В рамках рабочей поездки в Запорожскую область в среду делегация Дагестана передала участникам специальной военной операции около пяти тонн гуманитарного груза. Дагестан в 2023 году взял шефство над Михайловским районом. Ранее в интервью РИА Новости Меликов рассказал, что республика определила три направления оказания помощи Михайловскому району, среди которых - помощь в восстановлении социальных и коммунальных объектов, а также прием детей на летний оздоровительный отдых. За два года при содействии республики было восстановлено более 40 объектов. Запорожская область - регион Российской Федерации, расположенный в нижнем течении Днепра. Он стал частью РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киевский режим не признает его итоги и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находятся более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.
