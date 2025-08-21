Рейтинг@Mail.ru
Число задержанных поездов сообщении с Крымом выросло до десяти - РИА Новости, 21.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:09 21.08.2025
https://ria.ru/20250821/chislo-2036797893.html
Число задержанных поездов сообщении с Крымом выросло до десяти
Число задержанных поездов сообщении с Крымом выросло до десяти - РИА Новости, 21.08.2025
Число задержанных поездов сообщении с Крымом выросло до десяти
Число задержанных в пути следования пассажирских поездов "Таврия" в направлении Крыма и обратно выросло с семи до десяти, сообщает компания-перевозчик "Гранд... РИА Новости, 21.08.2025
2025-08-21T17:09:00+03:00
2025-08-21T17:09:00+03:00
происшествия
москва
симферополь
республика крым
гранд сервис экспресс
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/1b/1874574256_0:141:3230:1958_1920x0_80_0_0_fb8ca6cf2089f84c842b87106b840cb0.jpg
МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Число задержанных в пути следования пассажирских поездов "Таврия" в направлении Крыма и обратно выросло с семи до десяти, сообщает компания-перевозчик "Гранд Сервис Экспресс", не приводя причин задержки. Ранее в четверг перевозчик сообщал о семи задержанных пассажирских составов без уточнения причин задержки. "В пути следования задерживаются поезда "Таврия". Время опоздания на 16.00 мск: в Крым: №068 Москва – Симферополь, отправлением 20.08, опоздание 5,5 часов, №163 Москва – Феодосия, отправлением 20.08, опоздание 1,5 часа, №92 Москва – Севастополь, отправлением 20.08, опоздание 1 час, №163 Москва – Евпатория, отправлением 20.08, опоздание 1,5 часа", - говорится в сообщении. Уточняется, что в пути следования также задерживаются составы, следующие из Крыма. В том числе, №18 Симферополь – Москва, отправлением 20.08, опоздание 1,5 часа, №28 Симферополь – Москва, отправлением 20.08, опоздание 4 часа, №164 Феодосия – Москва, отправлением 20.08, опоздание 3,5 часа, №008 Севастополь – Санкт-Петербург, отправлением 20.08, опоздание 2,5 часа, №180 Евпатория – Санкт-Петербург, отправлением 20.08, опоздание 2,5 часа, №068 Симферополь – Москва, отправлением 20.08, опоздание 1,5 часа "Питьевую воду можно взять в кулерах. Пассажирам по возможности предоставляется питание. В первую очередь стараемся накормить детей и маломобильных пассажиров. Начальники поездов информируют о времени задержки в пути", - отметили в компании.
https://ria.ru/20250821/poezda-2036638155.html
москва
симферополь
республика крым
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/1b/1874574256_236:0:2967:2048_1920x0_80_0_0_2660f861872a082bafd2aab153cae303.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, москва, симферополь, республика крым, гранд сервис экспресс
Происшествия, Москва, Симферополь, Республика Крым, Гранд Сервис Экспресс
Число задержанных поездов сообщении с Крымом выросло до десяти

Число задержанных поездов "Таврия" в направлении Крыма выросло до 10

© РИА Новости / Макс Ветров | Перейти в медиабанкСкорый двухэтажный поезд "Таврия" из Москвы на железнодорожном вокзале Феодосии
Скорый двухэтажный поезд Таврия из Москвы на железнодорожном вокзале Феодосии - РИА Новости, 1920, 21.08.2025
© РИА Новости / Макс Ветров
Перейти в медиабанк
Скорый двухэтажный поезд "Таврия" из Москвы на железнодорожном вокзале Феодосии. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Число задержанных в пути следования пассажирских поездов "Таврия" в направлении Крыма и обратно выросло с семи до десяти, сообщает компания-перевозчик "Гранд Сервис Экспресс", не приводя причин задержки.
Ранее в четверг перевозчик сообщал о семи задержанных пассажирских составов без уточнения причин задержки.
"В пути следования задерживаются поезда "Таврия". Время опоздания на 16.00 мск: в Крым: №068 МоскваСимферополь, отправлением 20.08, опоздание 5,5 часов, №163 Москва – Феодосия, отправлением 20.08, опоздание 1,5 часа, №92 Москва – Севастополь, отправлением 20.08, опоздание 1 час, №163 Москва – Евпатория, отправлением 20.08, опоздание 1,5 часа", - говорится в сообщении.
Уточняется, что в пути следования также задерживаются составы, следующие из Крыма. В том числе, №18 Симферополь – Москва, отправлением 20.08, опоздание 1,5 часа, №28 Симферополь – Москва, отправлением 20.08, опоздание 4 часа, №164 Феодосия – Москва, отправлением 20.08, опоздание 3,5 часа, №008 Севастополь – Санкт-Петербург, отправлением 20.08, опоздание 2,5 часа, №180 Евпатория – Санкт-Петербург, отправлением 20.08, опоздание 2,5 часа, №068 Симферополь – Москва, отправлением 20.08, опоздание 1,5 часа
"Питьевую воду можно взять в кулерах. Пассажирам по возможности предоставляется питание. В первую очередь стараемся накормить детей и маломобильных пассажиров. Начальники поездов информируют о времени задержки в пути", - отметили в компании.
Пассажирский поезд - РИА Новости, 1920, 21.08.2025
Движение поездов в Воронежской области после падения БПЛА восстановили
Вчера, 07:14
 
ПроисшествияМоскваСимферопольРеспублика КрымГранд Сервис Экспресс
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала