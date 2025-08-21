Число задержанных поездов сообщении с Крымом выросло до десяти
© РИА Новости / Макс Ветров | Перейти в медиабанкСкорый двухэтажный поезд "Таврия" из Москвы на железнодорожном вокзале Феодосии
Скорый двухэтажный поезд "Таврия" из Москвы на железнодорожном вокзале Феодосии. Архивное фото
МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Число задержанных в пути следования пассажирских поездов "Таврия" в направлении Крыма и обратно выросло с семи до десяти, сообщает компания-перевозчик "Гранд Сервис Экспресс", не приводя причин задержки.
Ранее в четверг перевозчик сообщал о семи задержанных пассажирских составов без уточнения причин задержки.
"В пути следования задерживаются поезда "Таврия". Время опоздания на 16.00 мск: в Крым: №068 Москва – Симферополь, отправлением 20.08, опоздание 5,5 часов, №163 Москва – Феодосия, отправлением 20.08, опоздание 1,5 часа, №92 Москва – Севастополь, отправлением 20.08, опоздание 1 час, №163 Москва – Евпатория, отправлением 20.08, опоздание 1,5 часа", - говорится в сообщении.
Уточняется, что в пути следования также задерживаются составы, следующие из Крыма. В том числе, №18 Симферополь – Москва, отправлением 20.08, опоздание 1,5 часа, №28 Симферополь – Москва, отправлением 20.08, опоздание 4 часа, №164 Феодосия – Москва, отправлением 20.08, опоздание 3,5 часа, №008 Севастополь – Санкт-Петербург, отправлением 20.08, опоздание 2,5 часа, №180 Евпатория – Санкт-Петербург, отправлением 20.08, опоздание 2,5 часа, №068 Симферополь – Москва, отправлением 20.08, опоздание 1,5 часа
"Питьевую воду можно взять в кулерах. Пассажирам по возможности предоставляется питание. В первую очередь стараемся накормить детей и маломобильных пассажиров. Начальники поездов информируют о времени задержки в пути", - отметили в компании.