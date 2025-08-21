https://ria.ru/20250821/chipy-2036732152.html

ЕС намерен закупить американские ИИ-чипы на 40 миллиардов долларов

БРЮССЕЛЬ, 21 авг - РИА Новости. Евросоюз намерен закупить американские ИИ-чипы для своих вычислительных центров на сумму не менее 40 миллиардов долларов, говорится в совместном заявлении ЕС и США по случаю анонсирования рамочного соглашения "О взаимной, справедливой и сбалансированной торговле"."Кроме того, Европейский союз намерен закупить американские ИИ-чипы для своих вычислительных центров на сумму не менее 40 миллиардов долларов", - сказано в документе.Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и американский президент Дональд Трамп 27 июля достигли торговой сделки, согласно которой почти ко всему экспорту из ЕС в Штаты теперь будут применяться пошлинные ставки в размере 15%. Кроме того, Евросоюз обязался закупать у Соединенных Штатов СПГ, ядерное топливо и оружие. Сделка не включает отмену пошлин США в 50% на сталь и алюминий, однако они могут быть снижены в результате дальнейших переговоров. В частности, в рамках договоренности Европейский союз обязался закупить у Вашингтона энергоносители на сумму в 750 миллиардов долларов - по 250 миллиардов долларов в год до конца срока Трампа, - а также инвестировать в Америку дополнительные 600 миллиардов долларов.

