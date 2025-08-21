Фестиваль "Берега вкуса" в Благовещенске поставит рекорд по лепке пельменей

https://ria.ru/20250821/blagoveschensk-2036731133.html
БЛАГОВЕЩЕНСК, 21 авг – РИА Новости. Губернатор Амурской области Василий Орлов назвал международный гастрономический фестиваль "Берега вкуса" новой визитной карточкой Благовещенска и китайского Хэйхэ, его особенностью в этом году станет рекордная лепка пельменей на двух берегах Амура, сообщает правительство региона. На открытии уникального гастрономического события губернатор приветствовал участников и гостей фестиваля на китайском языке, а генеральный консул Китайской Народной Республики Цзян Сяоян обратился на русском. "Этот фестиваль стал новой визитной карточкой как Благовещенска, так и Хэйхэ. В этом году у нас будет новая активность – вместе будем лепить пельмени на двух берегах нашей общей реки. Планируем поставить всероссийский рекорд, и я уверен, что это станет доброй традицией. В этом году в гастрозоне фестиваля работают 48 амурских рестораторов и 9 поваров из провинции Хэйлунцзян. Всем участникам желаю ярких впечатлений, новых вкусов и успехов", – сказал Орлов. Впервые на фестивале участники будут лепить пельмени на китайском и российском берегах Амура. Организаторы ожидают, что за 20 минут участники смогут сделать 10 тысяч штук — по 5 тысяч на каждой стороне. Гастрономический рекорд будут показывать на экранах. Достижение зарегистрируют в Книге рекордов России, представители которой специально приедут в Благовещенск. Мероприятие пройдёт в субботу. "В Китае говорят: для народа самое главное – это продовольствие. В русском языке есть такое выражение: хлеб – всему голова. То, что такое мероприятие проходит в Благовещенске, не случайно. Между Амурской областью и провинцией Хэйлунцзян сложились очень хорошие отношения. Между регионами проводятся многочисленные спортивные, культурные, экономические и другие мероприятия. Амурская область по праву считается воротами Дальнего Востока России по сотрудничеству с Китаем. Желаю успехов в дальнейшем сотрудничестве. Участникам желаю отличного настроения и приятного аппетита", - сказал генеральный консул. Гастро-событие "Берега вкуса" проходит в Благовещенске уже третий год, и дважды в Хэйхэ. За четыре дня фестиваль посетят около 120 тысяч человек, рассчитывают организаторы. Это в четыре раза больше, чем в первый год проведения. Для них повара приготовят 120 тысяч блюд, тогда как в прошлом году гостям предложили 82 тысячи блюд. На площадке фестиваля представлены российская, китайская, корейская, японская, итальянская, турецкая, грузинская и узбекская кухни. Творческие мастер-классы и свои блюда покажут более 50 китайских и российских мастеров. Кроме гастрономической, на фестивале работают деловая площадка, а также зоны кулинарных и творческих мастер-классов, сцена с культурной программой. Каждый участник должен приготовить авторское блюдо, которого нет в меню ресторана. По итогам дегустаций пройдет народное голосование за самое вкусное фестивальное блюдо.
