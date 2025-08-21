https://ria.ru/20250821/bespilotniki-2036624449.html

ПВО в Воронежской области уничтожила более пяти БПЛА

ПВО в Воронежской области уничтожила более пяти БПЛА - РИА Новости, 21.08.2025

ПВО в Воронежской области уничтожила более пяти БПЛА

ПВО в одном из районов на юге Воронежской области уничтожила уже более пяти БПЛА, предварительно, пострадавших нет, сообщил губернатор Александр Гусев. РИА Новости, 21.08.2025

МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. ПВО в одном из районов на юге Воронежской области уничтожила уже более пяти БПЛА, предварительно, пострадавших нет, сообщил губернатор Александр Гусев. "Дежурными силами ПВО в одном из районов на юге области обнаружено и уничтожено уже более пяти БПЛА. По предварительной информации, пострадавших нет", - написал он в Telegram-канале.

