https://ria.ru/20250821/bespilotniki-2036624449.html
ПВО в Воронежской области уничтожила более пяти БПЛА
ПВО в Воронежской области уничтожила более пяти БПЛА - РИА Новости, 21.08.2025
ПВО в Воронежской области уничтожила более пяти БПЛА
ПВО в одном из районов на юге Воронежской области уничтожила уже более пяти БПЛА, предварительно, пострадавших нет, сообщил губернатор Александр Гусев. РИА Новости, 21.08.2025
2025-08-21T03:11:00+03:00
2025-08-21T03:11:00+03:00
2025-08-21T03:11:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
воронежская область
александр гусев (губернатор)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/07/1938364616_0:62:3071:1789_1920x0_80_0_0_ba83d21279fd4cb5e798300fb5186cc5.jpg
МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. ПВО в одном из районов на юге Воронежской области уничтожила уже более пяти БПЛА, предварительно, пострадавших нет, сообщил губернатор Александр Гусев. "Дежурными силами ПВО в одном из районов на юге области обнаружено и уничтожено уже более пяти БПЛА. По предварительной информации, пострадавших нет", - написал он в Telegram-канале.
https://ria.ru/20250821/opasnost-2036622427.html
воронежская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/07/1938364616_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_9763835287e3b89acb2dd95c438feb44.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, воронежская область, александр гусев (губернатор)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Воронежская область, Александр Гусев (губернатор)
ПВО в Воронежской области уничтожила более пяти БПЛА
Гусев: силы ПВО в Воронежской области уничтожили более пяти БПЛА