Шойгу провел телефонный разговор с секретарем Совбеза Армении

Секретарь Совбеза Армении Григорян рассказал Шойгу о диалоге с Азербайджаном
ЕРЕВАН, 21 авг - РИА Новости Секретарь совета безопасности Армении Армен Григорян в ходе телефонного разговора со своим российским коллегой Сергеем Шойгу рассказал о процессе нормализации отношений с Азербайджаном, сообщает пресс-служба армянского совбеза.
"Григорян рассказал собеседнику о достигнутых 8 августа в Вашингтоне договоренностях в процессе нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном и выразил уверенность, что в регионе уже установлен мир, отвечающий интересам всех региональных стран", - говорится в сообщении.
Отмечается, что Григорян также представил детали процесса разблокирования региональных коммуникаций.
"Шойгу в свою очередь рассказал об итогах встречи президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа на Аляске. Собеседники также обсудили вопросы армянско-российской повестки",- говорится в сообщении.
Ранее по итогам встречи премьера Армении Никола Пашиняна с президентами США и Азербайджана Дональдом Трампом и Ильхамом Алиевым в Вашингтоне была принята декларация о парафировании министрами иностранных дел Армении и Азербайджана согласованного текста соглашения об установлении мира и межгосударственных отношений между двумя странами. Ереван также согласился сотрудничать с США и третьими сторонами для создания "Маршрута Трампа ради международного мира и процветания", связывающего Азербайджан с его нахичеванской автономией через территорию Армении.
