Шойгу провел телефонный разговор с секретарем Совбеза Армении
15:50 21.08.2025
Шойгу провел телефонный разговор с секретарем Совбеза Армении
Шойгу провел телефонный разговор с секретарем Совбеза Армении
Шойгу провел телефонный разговор с секретарем Совбеза Армении
Секретарь совета безопасности Армении Армен Григорян в ходе телефонного разговора со своим российским коллегой Сергеем Шойгу рассказал о процессе нормализации...
в мире
армения
азербайджан
сша
армен григорян
сергей шойгу
дональд трамп
ЕРЕВАН, 21 авг - РИА Новости Секретарь совета безопасности Армении Армен Григорян в ходе телефонного разговора со своим российским коллегой Сергеем Шойгу рассказал о процессе нормализации отношений с Азербайджаном, сообщает пресс-служба армянского совбеза. "Григорян рассказал собеседнику о достигнутых 8 августа в Вашингтоне договоренностях в процессе нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном и выразил уверенность, что в регионе уже установлен мир, отвечающий интересам всех региональных стран", - говорится в сообщении. Отмечается, что Григорян также представил детали процесса разблокирования региональных коммуникаций. "Шойгу в свою очередь рассказал об итогах встречи президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа на Аляске. Собеседники также обсудили вопросы армянско-российской повестки",- говорится в сообщении. Ранее по итогам встречи премьера Армении Никола Пашиняна с президентами США и Азербайджана Дональдом Трампом и Ильхамом Алиевым в Вашингтоне была принята декларация о парафировании министрами иностранных дел Армении и Азербайджана согласованного текста соглашения об установлении мира и межгосударственных отношений между двумя странами. Ереван также согласился сотрудничать с США и третьими сторонами для создания "Маршрута Трампа ради международного мира и процветания", связывающего Азербайджан с его нахичеванской автономией через территорию Армении.
армения
азербайджан
сша
в мире, армения, азербайджан, сша, армен григорян, сергей шойгу, дональд трамп
В мире, Армения, Азербайджан, США, Армен Григорян, Сергей Шойгу, Дональд Трамп
Шойгу провел телефонный разговор с секретарем Совбеза Армении

Секретарь Совбеза Армении Григорян рассказал Шойгу о диалоге с Азербайджаном

Сергей Шойгу
Сергей Шойгу - РИА Новости, 1920, 21.08.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Сергей Шойгу. Архивное фото
ЕРЕВАН, 21 авг - РИА Новости Секретарь совета безопасности Армении Армен Григорян в ходе телефонного разговора со своим российским коллегой Сергеем Шойгу рассказал о процессе нормализации отношений с Азербайджаном, сообщает пресс-служба армянского совбеза.
"Григорян рассказал собеседнику о достигнутых 8 августа в Вашингтоне договоренностях в процессе нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном и выразил уверенность, что в регионе уже установлен мир, отвечающий интересам всех региональных стран", - говорится в сообщении.
МИД Армении опубликовал проект мирного соглашения с Азербайджаном
11 августа, 16:30
МИД Армении опубликовал проект мирного соглашения с Азербайджаном
11 августа, 16:30
Отмечается, что Григорян также представил детали процесса разблокирования региональных коммуникаций.
"Шойгу в свою очередь рассказал об итогах встречи президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа на Аляске. Собеседники также обсудили вопросы армянско-российской повестки",- говорится в сообщении.
Ранее по итогам встречи премьера Армении Никола Пашиняна с президентами США и Азербайджана Дональдом Трампом и Ильхамом Алиевым в Вашингтоне была принята декларация о парафировании министрами иностранных дел Армении и Азербайджана согласованного текста соглашения об установлении мира и межгосударственных отношений между двумя странами. Ереван также согласился сотрудничать с США и третьими сторонами для создания "Маршрута Трампа ради международного мира и процветания", связывающего Азербайджан с его нахичеванской автономией через территорию Армении.
Суд в Армении продлил арест Карапетяна на два месяца
15 августа, 05:20
Суд в Армении продлил арест Карапетяна на два месяца
15 августа, 05:20
 
