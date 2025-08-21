https://ria.ru/20250821/armenija-2036756672.html

Шойгу провел телефонный разговор с секретарем Совбеза Армении

Шойгу провел телефонный разговор с секретарем Совбеза Армении

Шойгу провел телефонный разговор с секретарем Совбеза Армении

21.08.2025

ЕРЕВАН, 21 авг - РИА Новости Секретарь совета безопасности Армении Армен Григорян в ходе телефонного разговора со своим российским коллегой Сергеем Шойгу рассказал о процессе нормализации отношений с Азербайджаном, сообщает пресс-служба армянского совбеза. "Григорян рассказал собеседнику о достигнутых 8 августа в Вашингтоне договоренностях в процессе нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном и выразил уверенность, что в регионе уже установлен мир, отвечающий интересам всех региональных стран", - говорится в сообщении. Отмечается, что Григорян также представил детали процесса разблокирования региональных коммуникаций. "Шойгу в свою очередь рассказал об итогах встречи президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа на Аляске. Собеседники также обсудили вопросы армянско-российской повестки",- говорится в сообщении. Ранее по итогам встречи премьера Армении Никола Пашиняна с президентами США и Азербайджана Дональдом Трампом и Ильхамом Алиевым в Вашингтоне была принята декларация о парафировании министрами иностранных дел Армении и Азербайджана согласованного текста соглашения об установлении мира и межгосударственных отношений между двумя странами. Ереван также согласился сотрудничать с США и третьими сторонами для создания "Маршрута Трампа ради международного мира и процветания", связывающего Азербайджан с его нахичеванской автономией через территорию Армении.

