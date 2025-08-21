Участники Большой Арктической экспедиции вернулись в Москву
Участвующие в Большой Арктической экспедиции школьники вернулись в Москву
Участники Большой Арктической экспедиции- 2025

Участники Большой Арктической экспедиции- 2025
МОСКВА, 21 авг – РИА Новости. Завершилась Большая Арктическая экспедиция (БАЭ) под руководством известного полярного путешественника Матвея Шпаро, сообщает ГБУ Центр дополнительного образования "Лаборатория путешествий".
БАЭ-2025. Организатор Матвей Шпаро

БАЭ-2025. Организатор Матвей Шпаро
С Крайнего Севера вернулись 14 столичных старшеклассников и студентов колледжей. Они побывали в районе мыса Челюскин – самой северной точки континента.
БАЭ-2025. Отдых у костра

БАЭ-2025. Отдых у костра
Организовали мероприятие "Лаборатория путешествий" и департамент образования города Москвы.
БАЭ-2025. Палаточный лагерь

БАЭ-2025. Палаточный лагерь
Почти две недели участники занимались реставрационными и научно-исследовательскими работами.
БАЭ-2025. Участники брали пробы воды

БАЭ-2025. Участники брали пробы воды
Два отряда – "Хранители истории" и "Исследователи Арктики" - были сформированы в результате сложного отбора, через который прошли сотни московских старшеклассников и студентов колледжей.
БАЭ-2025. Участнике экспедиции

БАЭ-2025. Участнике экспедиции
"Исторический" отряд занимался обновлением мемориала погибшим полярникам на мысе Челюскин. Были восстановлены две стелы, отремонтирована ограда, выровнен фундамент, декорирован фасад комплекса.
БАЭ-2025. Участники собирали данные о флоре и фауне

БАЭ-2025. Участники собирали данные о флоре и фауне
Научный отряд совершил путешествие протяженностью 116 километров, проводя наблюдения за зверями и растениями. Было сделано порядка 264 записей об их жизнедеятельности.
БАЭ-2025. Одна из задач участников экспедиции - сбор данных о флоре и фауне

БАЭ-2025. Одна из задач участников экспедиции - сбор данных о флоре и фауне
В завершении программы состоялся марафон "Арктический вызов". Участники преодолели 123 километра – это сумма индивидуальных дистанций.
Участники Большой Арктической экспедиции

Участники Большой Арктической экспедиции
Все поставленные задачи были выполнены, подчеркивают организаторы.
БАЭ-2025. Участники в вертолете

БАЭ-2025. Участники в вертолете
Большая Арктическая экспедиция имеет долгую и красивую историю. Два полярных путешественника – Матвей Шпаро и Борис Смолин – в 2008 году совершили уникальный переход к Северному полюсу полярной ночью.
БАЭ-2025. Участник экспедиции готовит обед
БАЭ-2025. Участник экспедиции готовит обед

БАЭ-2025. Небольшой отдых
БАЭ-2025. Небольшой отдых

БАЭ-2025. Время для шуток тоже было
БАЭ-2025. Время для шуток тоже было

БАЭ-2025. Растения в Арктике
БАЭ-2025. Растения в Арктике

БАЭ-2025
БАЭ-2025

БАЭ-2025. Знакомство с обитателями суровой Арктики
БАЭ-2025. Знакомство с обитателями суровой Арктики

В том же году они воплотили в жизнь свою мечту – сводили на Северный полюс команду из семи юношей и девушек. Так возникла ежегодная молодежная экспедиция, позднее переименованная в БАЭ. С тех пор почти каждый год в сопровождении Матвея Шпаро в Заполярье отправлялись ребята 16-18 лет.