19:52 21.08.2025 (обновлено: 20:05 21.08.2025)
Участники Большой Арктической экспедиции вернулись в Москву
Участники Большой Арктической экспедиции вернулись в Москву
МОСКВА, 21 авг – РИА Новости. Завершилась Большая Арктическая экспедиция (БАЭ) под руководством известного полярного путешественника Матвея Шпаро, сообщает ГБУ Центр дополнительного образования "Лаборатория путешествий".С Крайнего Севера вернулись 14 столичных старшеклассников и студентов колледжей. Они побывали в районе мыса Челюскин – самой северной точки континента.Организовали мероприятие "Лаборатория путешествий" и департамент образования города Москвы.Почти две недели участники занимались реставрационными и научно-исследовательскими работами.Два отряда – "Хранители истории" и "Исследователи Арктики" - были сформированы в результате сложного отбора, через который прошли сотни московских старшеклассников и студентов колледжей."Исторический" отряд занимался обновлением мемориала погибшим полярникам на мысе Челюскин. Были восстановлены две стелы, отремонтирована ограда, выровнен фундамент, декорирован фасад комплекса.Научный отряд совершил путешествие протяженностью 116 километров, проводя наблюдения за зверями и растениями. Было сделано порядка 264 записей об их жизнедеятельности.В завершении программы состоялся марафон "Арктический вызов". Участники преодолели 123 километра – это сумма индивидуальных дистанций.Все поставленные задачи были выполнены, подчеркивают организаторы.Большая Арктическая экспедиция имеет долгую и красивую историю. Два полярных путешественника – Матвей Шпаро и Борис Смолин – в 2008 году совершили уникальный переход к Северному полюсу полярной ночью. В том же году они воплотили в жизнь свою мечту – сводили на Северный полюс команду из семи юношей и девушек. Так возникла ежегодная молодежная экспедиция, позднее переименованная в БАЭ. С тех пор почти каждый год в сопровождении Матвея Шпаро в Заполярье отправлялись ребята 16-18 лет.
МОСКВА, 21 авг – РИА Новости. Завершилась Большая Арктическая экспедиция (БАЭ) под руководством известного полярного путешественника Матвея Шпаро, сообщает ГБУ Центр дополнительного образования "Лаборатория путешествий".
© Фото : Алексей ДанилкинБАЭ-2025. Организатор Матвей Шпаро
БАЭ-2025. Организатор Матвей Шпаро - РИА Новости, 1920, 21.08.2025
© Фото : Алексей Данилкин
БАЭ-2025. Организатор Матвей Шпаро
С Крайнего Севера вернулись 14 столичных старшеклассников и студентов колледжей. Они побывали в районе мыса Челюскин – самой северной точки континента.
© Фото : Алексей ДанилкинБАЭ-2025. Отдых у костра
БАЭ-2025. Отдых у костра - РИА Новости, 1920, 21.08.2025
© Фото : Алексей Данилкин
БАЭ-2025. Отдых у костра
Организовали мероприятие "Лаборатория путешествий" и департамент образования города Москвы.
© Фото : Алексей ДанилкинБАЭ-2025. Палаточный лагерь
БАЭ-2025. Палаточный лагерь - РИА Новости, 1920, 21.08.2025
© Фото : Алексей Данилкин
БАЭ-2025. Палаточный лагерь
Почти две недели участники занимались реставрационными и научно-исследовательскими работами.
© Фото : Алексей ДанилкинБАЭ-2025. Участники брали пробы воды
БАЭ-2025. Участники брали пробы воды - РИА Новости, 1920, 21.08.2025
© Фото : Алексей Данилкин
БАЭ-2025. Участники брали пробы воды
Два отряда – "Хранители истории" и "Исследователи Арктики" - были сформированы в результате сложного отбора, через который прошли сотни московских старшеклассников и студентов колледжей.
© Фото : Алексей ДанилкинБАЭ-2025. Участнике экспедиции
БАЭ-2025. Участнике экспедиции - РИА Новости, 1920, 21.08.2025
© Фото : Алексей Данилкин
БАЭ-2025. Участнике экспедиции
"Исторический" отряд занимался обновлением мемориала погибшим полярникам на мысе Челюскин. Были восстановлены две стелы, отремонтирована ограда, выровнен фундамент, декорирован фасад комплекса.
© Фото : Алексей ДанилкинБАЭ-2025. Участники собирали данные о флоре и фауне
БАЭ-2025. Участники собирали данные о флоре и фауне - РИА Новости, 1920, 21.08.2025
© Фото : Алексей Данилкин
БАЭ-2025. Участники собирали данные о флоре и фауне
Научный отряд совершил путешествие протяженностью 116 километров, проводя наблюдения за зверями и растениями. Было сделано порядка 264 записей об их жизнедеятельности.
© Фото : Алексей ДанилкинБАЭ-2025. Одна из задач участников экспедиции - сбор данных о флоре и фауне
БАЭ-2025. Одна из задач участников экспедиции - сбор данных о флоре и фауне - РИА Новости, 1920, 21.08.2025
© Фото : Алексей Данилкин
БАЭ-2025. Одна из задач участников экспедиции - сбор данных о флоре и фауне
В завершении программы состоялся марафон "Арктический вызов". Участники преодолели 123 километра – это сумма индивидуальных дистанций.
© Фото : Алексей ДанилкинУчастники Большой Арктической экспедиции
Участники Большой Арктической экспедиции - РИА Новости, 1920, 21.08.2025
© Фото : Алексей Данилкин
Участники Большой Арктической экспедиции
Все поставленные задачи были выполнены, подчеркивают организаторы.
© Фото : Алексей ДанилкинБАЭ-2025. Участники в вертолете
БАЭ-2025. Участники в вертолете - РИА Новости, 1920, 21.08.2025
© Фото : Алексей Данилкин
БАЭ-2025. Участники в вертолете
Большая Арктическая экспедиция имеет долгую и красивую историю. Два полярных путешественника – Матвей Шпаро и Борис Смолин – в 2008 году совершили уникальный переход к Северному полюсу полярной ночью.
© Фото : Алексей ДанилкинБАЭ-2025. Участник экспедиции готовит обед
БАЭ-2025. Участник экспедиции готовит обед
БАЭ-2025. Участник экспедиции готовит обед
© Фото : Алексей Данилкин
1 из 6
© Фото : Алексей ДанилкинБАЭ-2025. Небольшой отдых
БАЭ-2025. Небольшой отдых
БАЭ-2025. Небольшой отдых
© Фото : Алексей Данилкин
2 из 6
© Фото : Алексей ДанилкинБАЭ-2025. Время для шуток тоже было
БАЭ-2025. Время для шуток тоже было
БАЭ-2025. Время для шуток тоже было
© Фото : Алексей Данилкин
3 из 6
© Фото : Алексей ДанилкинБАЭ-2025. Растения в Арктике
БАЭ-2025. Растения в Арктике
БАЭ-2025. Растения в Арктике
© Фото : Алексей Данилкин
4 из 6
© Фото : Алексей ДанилкинБАЭ-2025
БАЭ-2025
БАЭ-2025
© Фото : Алексей Данилкин
5 из 6
© Фото : Алексей ДанилкинБАЭ-2025. Знакомство с обитателями суровой Арктики
БАЭ-2025. Знакомство с обитателями суровой Арктики
БАЭ-2025. Знакомство с обитателями суровой Арктики
© Фото : Алексей Данилкин
6 из 6
БАЭ-2025. Участник экспедиции готовит обед
© Фото : Алексей Данилкин
1 из 6
БАЭ-2025. Небольшой отдых
© Фото : Алексей Данилкин
2 из 6
БАЭ-2025. Время для шуток тоже было
© Фото : Алексей Данилкин
3 из 6
БАЭ-2025. Растения в Арктике
© Фото : Алексей Данилкин
4 из 6
БАЭ-2025
© Фото : Алексей Данилкин
5 из 6
БАЭ-2025. Знакомство с обитателями суровой Арктики
© Фото : Алексей Данилкин
6 из 6
В том же году они воплотили в жизнь свою мечту – сводили на Северный полюс команду из семи юношей и девушек. Так возникла ежегодная молодежная экспедиция, позднее переименованная в БАЭ. С тех пор почти каждый год в сопровождении Матвея Шпаро в Заполярье отправлялись ребята 16-18 лет.
Участники 10-й Большой арктической экспедиции под руководством полярника Матвея Шпаро на Северном полюсе - РИА Новости, 1920, 08.08.2025
На 5000 кандидатов — 14 победителей: кто попал в Арктику в экспедицию мечты
8 августа, 08:00
 
