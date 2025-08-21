https://ria.ru/20250821/arktika-2036846222.html

Участники Большой Арктической экспедиции вернулись в Москву

Участники Большой Арктической экспедиции вернулись в Москву

МОСКВА, 21 авг – РИА Новости. Завершилась Большая Арктическая экспедиция (БАЭ) под руководством известного полярного путешественника Матвея Шпаро, сообщает ГБУ Центр дополнительного образования "Лаборатория путешествий".С Крайнего Севера вернулись 14 столичных старшеклассников и студентов колледжей. Они побывали в районе мыса Челюскин – самой северной точки континента.Организовали мероприятие "Лаборатория путешествий" и департамент образования города Москвы.Почти две недели участники занимались реставрационными и научно-исследовательскими работами.Два отряда – "Хранители истории" и "Исследователи Арктики" - были сформированы в результате сложного отбора, через который прошли сотни московских старшеклассников и студентов колледжей."Исторический" отряд занимался обновлением мемориала погибшим полярникам на мысе Челюскин. Были восстановлены две стелы, отремонтирована ограда, выровнен фундамент, декорирован фасад комплекса.Научный отряд совершил путешествие протяженностью 116 километров, проводя наблюдения за зверями и растениями. Было сделано порядка 264 записей об их жизнедеятельности.В завершении программы состоялся марафон "Арктический вызов". Участники преодолели 123 километра – это сумма индивидуальных дистанций.Все поставленные задачи были выполнены, подчеркивают организаторы.Большая Арктическая экспедиция имеет долгую и красивую историю. Два полярных путешественника – Матвей Шпаро и Борис Смолин – в 2008 году совершили уникальный переход к Северному полюсу полярной ночью. В том же году они воплотили в жизнь свою мечту – сводили на Северный полюс команду из семи юношей и девушек. Так возникла ежегодная молодежная экспедиция, позднее переименованная в БАЭ. С тех пор почти каждый год в сопровождении Матвея Шпаро в Заполярье отправлялись ребята 16-18 лет.

