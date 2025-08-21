На форуме в Бурятии обсудили применение технологий в АПК

https://ria.ru/20250821/apk-2036774253.html

МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Вопросы применения передовых технологий в российской сельскохозяйственной отрасли и развития междисциплинарных исследований в интересах агропромышленного комплекса обсудили на форуме "III Международная школа молодых ученых "Байкал Биофарм: Технологическое лидерство", организованном Бурятской государственной сельскохозяйственной академией имени В.Р. Филиппова (БГСХА). "Поиск новых направлений сотрудничества и построение междисциплинарных связей — это ключевая цель школы молодых ученых. Главное — это взаимодействие: если коллеги, которые познакомились здесь, на Байкале, станут партнерами и друзьями, будут работать вместе в долгосрочных проектах, значит, наша цель достигнута", — отметил, открывая работу школы, ректор БГСХА Бэликто Цыбиков. Рабочую программу школы молодых ученых открыла профессор РАН, доктор сельскохозяйственных наук, советник председателя совета директоров ГК "Эфко" Екатерина Журавлева. Ее лекция была посвящена технологическому лидерству в областях, связанных с биотехнологиями, продовольственной безопасностью и сбережением здоровья населения. Журавлева рассказала участникам форума о разработке нового национального проекта "Технологическое обеспечение биоэкономики". Нацпроект должен сформировать фундамент для технологического лидерства в сельском хозяйстве, пищевой индустрии, медицине, химии, использовании возобновляемых биоресурсов и других областях. "Основа технологического лидерства — междисциплинарность, поэтому сегодня самые перспективные проекты объединяют в себе достижения фундаментальной науки, цифровые решения, работу с большими объемами данных, молекулярные технологии, инженерные разработки, нетрадиционные подходы к сохранению и укреплению здоровья. Например, в Бурятской сельскохозяйственной академии создан цифровой гербарий, который позволяет не только систематизировать сведения о растениях, но и рассматривать их в привязке к конкретным условиям, микрозонам — то есть применять в практической работе", - подчеркнула Журавлева. Из 390 тысяч известных на сегодня растений человек использует только 23 тысячи, а в культурный оборот вовлечено около 1,5 тысяч растений, при этом продовольственную безопасность обеспечивают всего четыре вида: пшеница, кукуруза, рис и соя, отметила она. "Растениеводство, в том числе лекарственное, заключает в себе огромный потенциал для изучения и использования в экономике. Следовательно, здесь большое поле для работы ученых, агроинженеров, предпринимателей, и есть четкие перспективы достижения технологического лидерства", — сказала Журавлева. Как рассказала проректор по научно-исследовательской работе и международным связям БГСХА Ольга Алтаева, в академии разрабатываются технологии возделывания лекарственных трав, в том числе эндемиков Байкала, ведутся селекционные и микроклональные исследования. Вуз развивает направление трансфера технологий: на основе исследований ученых и растительного сырья, выращенного в Бурятии, производятся биоактивные добавки, экстракты, чайные напитки и другая продукция. В ходе работы школы выступил заместитель исполнительного директора – директор по агробиотехнологиям компании "Иннопрактика" Владимир Авдеенко. Говоря о современных технологиях в АПК России, Авдеенко отметил, что по потребностям в передовых, в частности, цифровых, решениях агропромышленный комплекс сегодня можно сравнить с космической и оборонной промышленностью. "Для современного специалиста в сельском хозяйстве сегодня критически важен широкий кругозор. Необходимо выходить за рамки отрасли, иметь представление о биоинформатике и биостатистике, машинном обучении, робототехнике, уметь работать в программных средах. В селекции и генетике, например, вклад лабораторной части составляет примерно десять процентов, остальное — это математика, моделирование, информатика", — сказал Авдеенко. В России за последние десять лет рост производства в растениеводстве и животноводстве составил порядка 4 триллионов рублей. Объем экспорта продукции АПК вырос до 43 миллиардов долларов за последние десять лет. При этом серьезной остается ситуация в аграрной генетике и селекции, где сохраняется импортозависимость в обеспечении семенами и племенным материалом в животноводстве. Кроме генетики, сферой перспективного развития являются промышленные биотехнологии — такие как производство кормовых аминокислот, ингредиентов для молочной отрасли, микробиологических препаратов для растениеводства, цифровые и кросс-платформенные технологии для АПК. "Перед российскими аграрными вузами стоит задача подготовки специалистов принципиально другого качества, которое определяется новыми треками развития агропромышленных технологий. И кроме знаний вузы должны создавать сами технологии и продукты. Для этого запущены программы "Приоритет", "Передовые инженерные школы", федеральный проект "Кадры – в АПК", - отметил Авдеенко. "Дальний Восток — перспективная территория, где эти задачи могут решаться в ускоренном темпе. Поэтому крайне важны и полезны такие встречи, как школа молодых ученых на Байкале: взаимодействие исследователей и специалистов из разных вузов и научных организаций — мощный катализатор для движения вперед", — подчеркнул Авдеенко. В летней школе принимают участие около 50 магистрантов, аспирантов и молодых ученых из 20 вузов, научных организаций, инновационных компаний. Школа проводится в рамках реализации стратегического проекта БГСХА в дальневосточном треке программы "Приоритет".

