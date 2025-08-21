Рейтинг@Mail.ru
Мишустин сравнил российские и китайские берега Амура - РИА Новости, 21.08.2025
15:25 21.08.2025
https://ria.ru/20250821/amur-2036749624.html
Мишустин сравнил российские и китайские берега Амура
Мишустин сравнил российские и китайские берега Амура
КАЗАНЬ, 21 авг – РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин, говоря о развитии городской среды Благовещенска, сравнил российский и китайский берега Амура. Выступая на пленарной сессии форума "Развитие малых городов и исторических поселений", он упомянул, что многие объекты в рамках мастер-плана Благовещенска сейчас находятся в активной фазе строительства. "А еще я обратил внимание, что - когда по реке смотришь на два берега - наш нам всем показался, кто был со мной в поездке, красивее, чем китайский берег. Это очень важно", - отметил Мишустин. Глава кабмина 21 июля посетил Амурскую область в рамках традиционной ежегодной поездки по регионам Дальнего Востока. Административный центр Приамурья – Благовещенск, который расположен на российско-китайской границе. Напротив Благовещенска находится китайский Хэйхэ, города разделяет река Амур.
благовещенск, амур (река), россия, михаил мишустин, в мире
Благовещенск, Амур (река), Россия, Михаил Мишустин, В мире
КАЗАНЬ, 21 авг – РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин, говоря о развитии городской среды Благовещенска, сравнил российский и китайский берега Амура.
Выступая на пленарной сессии форума "Развитие малых городов и исторических поселений", он упомянул, что многие объекты в рамках мастер-плана Благовещенска сейчас находятся в активной фазе строительства.
"А еще я обратил внимание, что - когда по реке смотришь на два берега - наш нам всем показался, кто был со мной в поездке, красивее, чем китайский берег. Это очень важно", - отметил Мишустин.
Глава кабмина 21 июля посетил Амурскую область в рамках традиционной ежегодной поездки по регионам Дальнего Востока. Административный центр Приамурья – Благовещенск, который расположен на российско-китайской границе. Напротив Благовещенска находится китайский Хэйхэ, города разделяет река Амур.
