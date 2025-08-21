https://ria.ru/20250821/amur-2036749624.html

Мишустин сравнил российские и китайские берега Амура

Мишустин сравнил российские и китайские берега Амура - РИА Новости, 21.08.2025

Мишустин сравнил российские и китайские берега Амура

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин, говоря о развитии городской среды Благовещенска, сравнил российский и китайский берега Амура. РИА Новости, 21.08.2025

2025-08-21T15:25:00+03:00

2025-08-21T15:25:00+03:00

2025-08-21T15:25:00+03:00

благовещенск

амур (река)

россия

михаил мишустин

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/01/1893575918_0:254:3072:1982_1920x0_80_0_0_921673522cc152971e55be9ee4d951e5.jpg

КАЗАНЬ, 21 авг – РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин, говоря о развитии городской среды Благовещенска, сравнил российский и китайский берега Амура. Выступая на пленарной сессии форума "Развитие малых городов и исторических поселений", он упомянул, что многие объекты в рамках мастер-плана Благовещенска сейчас находятся в активной фазе строительства. "А еще я обратил внимание, что - когда по реке смотришь на два берега - наш нам всем показался, кто был со мной в поездке, красивее, чем китайский берег. Это очень важно", - отметил Мишустин. Глава кабмина 21 июля посетил Амурскую область в рамках традиционной ежегодной поездки по регионам Дальнего Востока. Административный центр Приамурья – Благовещенск, который расположен на российско-китайской границе. Напротив Благовещенска находится китайский Хэйхэ, города разделяет река Амур.

благовещенск

амур (река)

россия

2025

