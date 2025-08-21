Рейтинг@Mail.ru
Азербайджан и Армения практически нормализовали отношения, заявил Алиев - РИА Новости, 21.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:43 21.08.2025
https://ria.ru/20250821/aliev-2036786564.html
Азербайджан и Армения практически нормализовали отношения, заявил Алиев
Азербайджан и Армения практически нормализовали отношения, заявил Алиев - РИА Новости, 21.08.2025
Азербайджан и Армения практически нормализовали отношения, заявил Алиев
Парафирование мирного договора фактически положило конец противостоянию Баку и Еревана, заявил в четверг президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая на... РИА Новости, 21.08.2025
2025-08-21T16:43:00+03:00
2025-08-21T16:43:00+03:00
в мире
армения
азербайджан
ильхам алиев
никол пашинян
обсе
дональд трамп
сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0b/2034634812_0:176:1600:1076_1920x0_80_0_0_d8999c7c3852b2083b05182212bb9557.jpg
БАКУ, 21 авг – РИА Новости. Парафирование мирного договора фактически положило конец противостоянию Баку и Еревана, заявил в четверг президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая на встрече с жителями Кельбаджарского района в Карабахе. "Процесс нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном, можно сказать, завершен, и подписанные документы полностью обеспечивают наши интересы. Мы добились желаемого, ненавистная Минская группа (ОБСЕ – ред.) уже доживает последние дни. Фактически она бездействовала, да и не могла действовать. Однако она существовала с юридической точки зрения, теперь близится и ее конец. Парафирование мирного договора фактически положило конец противостоянию Баку и Еревана", - сказал глава азербайджанского государства. По его словам, азербайджанская сторона в настоящее время полностью модернизирует железную дорогу в Нахичеванской Автономной Республике. "Также предусмотрено строительство железной дороги на территории Армении. То есть Армения также взяла на себя это обязательство, и это наш очередной исторический успех", - отметил Алиев. Ранее по итогам встречи премьера Армении Никола Пашиняна с президентами США и Азербайджана Дональдом Трампом и Ильхамом Алиевым в Вашингтоне была принята декларация о парафировании министрами иностранных Армении и Азербайджана согласованного текста соглашения об установлении мира и межгосударственных отношений между двумя странами. Ереван также согласился сотрудничать с США и третьими сторонами для создания "Маршрута Трампа ради международного мира и процветания", связывающего Азербайджан с его нахичеванской автономией через территорию Армении.
https://ria.ru/20250818/pashinyan-2036139033.html
https://ria.ru/20250818/ssha-2036118722.html
армения
азербайджан
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0b/2034634812_58:0:1543:1114_1920x0_80_0_0_eebf17b6e493d8b4bd3c02917f09854b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, армения, азербайджан, ильхам алиев, никол пашинян, обсе, дональд трамп, сша
В мире, Армения, Азербайджан, Ильхам Алиев, Никол Пашинян, ОБСЕ, Дональд Трамп, США
Азербайджан и Армения практически нормализовали отношения, заявил Алиев

Алиев: процесс нормализации отношений между Баку и Ереваном практически завершен

© Getty Images / Anadolu/Azerbaijan PresidencyПрезидент Азербайджана Ильхам Алиев
Президент Азербайджана Ильхам Алиев - РИА Новости, 1920, 21.08.2025
© Getty Images / Anadolu/Azerbaijan Presidency
Президент Азербайджана Ильхам Алиев. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
БАКУ, 21 авг – РИА Новости. Парафирование мирного договора фактически положило конец противостоянию Баку и Еревана, заявил в четверг президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая на встрече с жителями Кельбаджарского района в Карабахе.
"Процесс нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном, можно сказать, завершен, и подписанные документы полностью обеспечивают наши интересы. Мы добились желаемого, ненавистная Минская группа (ОБСЕ – ред.) уже доживает последние дни. Фактически она бездействовала, да и не могла действовать. Однако она существовала с юридической точки зрения, теперь близится и ее конец. Парафирование мирного договора фактически положило конец противостоянию Баку и Еревана", - сказал глава азербайджанского государства.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян - РИА Новости, 1920, 18.08.2025
Пашинян заявил о контроле Армении ряда суверенных территорий Азербайджана
18 августа, 19:51
По его словам, азербайджанская сторона в настоящее время полностью модернизирует железную дорогу в Нахичеванской Автономной Республике.
"Также предусмотрено строительство железной дороги на территории Армении. То есть Армения также взяла на себя это обязательство, и это наш очередной исторический успех", - отметил Алиев.
Ранее по итогам встречи премьера Армении Никола Пашиняна с президентами США и Азербайджана Дональдом Трампом и Ильхамом Алиевым в Вашингтоне была принята декларация о парафировании министрами иностранных Армении и Азербайджана согласованного текста соглашения об установлении мира и межгосударственных отношений между двумя странами. Ереван также согласился сотрудничать с США и третьими сторонами для создания "Маршрута Трампа ради международного мира и процветания", связывающего Азербайджан с его нахичеванской автономией через территорию Армении.
Президент США Дональд Трамп, президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян во время церемонии подписания трехстороннего соглашения между странами - РИА Новости, 1920, 18.08.2025
Пашинян заявил, что договоренности с США изменили Южный Кавказ
18 августа, 18:22
 
В миреАрменияАзербайджанИльхам АлиевНикол ПашинянОБСЕДональд ТрампСША
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала