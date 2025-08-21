https://ria.ru/20250821/aliev-2036786564.html

Азербайджан и Армения практически нормализовали отношения, заявил Алиев

БАКУ, 21 авг – РИА Новости. Парафирование мирного договора фактически положило конец противостоянию Баку и Еревана, заявил в четверг президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая на встрече с жителями Кельбаджарского района в Карабахе. "Процесс нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном, можно сказать, завершен, и подписанные документы полностью обеспечивают наши интересы. Мы добились желаемого, ненавистная Минская группа (ОБСЕ – ред.) уже доживает последние дни. Фактически она бездействовала, да и не могла действовать. Однако она существовала с юридической точки зрения, теперь близится и ее конец. Парафирование мирного договора фактически положило конец противостоянию Баку и Еревана", - сказал глава азербайджанского государства. По его словам, азербайджанская сторона в настоящее время полностью модернизирует железную дорогу в Нахичеванской Автономной Республике. "Также предусмотрено строительство железной дороги на территории Армении. То есть Армения также взяла на себя это обязательство, и это наш очередной исторический успех", - отметил Алиев. Ранее по итогам встречи премьера Армении Никола Пашиняна с президентами США и Азербайджана Дональдом Трампом и Ильхамом Алиевым в Вашингтоне была принята декларация о парафировании министрами иностранных Армении и Азербайджана согласованного текста соглашения об установлении мира и межгосударственных отношений между двумя странами. Ереван также согласился сотрудничать с США и третьими сторонами для создания "Маршрута Трампа ради международного мира и процветания", связывающего Азербайджан с его нахичеванской автономией через территорию Армении.

