Марочко рассказал о боях за Серебрянку в ДНР

Российские войска взяли под контроль 60% населенного пункта Серебрянки в ДНР, сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко. РИА Новости, 20.08.2025
ЛУГАНСК, 20 авг - РИА Новости. Российские войска взяли под контроль 60% населенного пункта Серебрянки в ДНР, сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко. "В ходе активных боевых действий нашим передовым подразделениям удалось выдавить украинских боевиков с восточной части населенного пункта Серебрянка и закрепиться в центре. На данный момент под контролем ВС РФ около 60% Серебрянки, порядка 10% составляет межпозиционное пространство", - сообщил эксперт со ссылкой на свои источники. Марочко отметил, что украинские военнослужащие ведут активную оборону в этом районе. Также для стабилизации обстановки сюда направлены дополнительные подразделения БПЛА ВСУ.
