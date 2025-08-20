Рейтинг@Mail.ru
Ульянов обвинил Лондон в попытках помешать урегулированию на Украине - РИА Новости, 20.08.2025
00:37 20.08.2025
Ульянов обвинил Лондон в попытках помешать урегулированию на Украине
Власти Великобритании вновь пытаются помешать поиску дипломатических решений украинского конфликта, политика Лондона остаётся последовательной, несмотря на... РИА Новости, 20.08.2025
украина
россия
лондон
михаил ульянов (дипломат)
борис джонсон
дональд трамп
МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Власти Великобритании вновь пытаются помешать поиску дипломатических решений украинского конфликта, политика Лондона остаётся последовательной, несмотря на сменяемость британских премьеров, заявил постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов. "Премьер-министры Великобритании сменяют друг друга, но политика Лондона остаётся довольно последовательной. Весной 2022 года (экс-премьер Британии - ред.) Борис Джонсон запретил Киеву заключать мирное соглашение с Россией и настаивал на продолжении военного конфликта. Теперь Лондон снова пытается помешать поиску дипломатических решений", - написал Ульянов в соцсети Х. Президент США Дональд Трамп во вторник заявил, что Франция, Германия и Великобритания хотят разместить войска на территории Украины. Он добавил, что во время его президентства американских войск на Украине не будет. Премьер Британии Кир Стармер заявил ранее, что "коалиция желающих" готова реализовать план по развертыванию контингента на Украине в случае прекращения огня. При этом газета Times сообщала, что Лондон сокращает масштаб планов по размещению "миротворцев" на Украине. Глава МИД России Сергей Лавров подчеркивал, что Россия не видит возможности для компромисса по вопросу размещения иностранных миротворцев на Украине. Как уточнял российский министр, в случае размещения иностранного контингента на Украине страны Запада не захотят согласовывать условия мирного урегулирования, поскольку этот контингент будет создавать "факты на земле". В МИД РФ ранее заявляли, что планы некоторых стран Евросоюза направить "миротворцев" на Украину - это провокационный шаг, направленный на поддержание нездоровых иллюзий у властей в Киеве.
украина
россия
лондон
украина, россия, лондон, михаил ульянов (дипломат), борис джонсон, дональд трамп
Украина, Россия, Лондон, Михаил Ульянов (дипломат), Борис Джонсон, Дональд Трамп
© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкМихаил Ульянов
Михаил Ульянов. Архивное фото
МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Власти Великобритании вновь пытаются помешать поиску дипломатических решений украинского конфликта, политика Лондона остаётся последовательной, несмотря на сменяемость британских премьеров, заявил постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
"Премьер-министры Великобритании сменяют друг друга, но политика Лондона остаётся довольно последовательной. Весной 2022 года (экс-премьер Британии - ред.) Борис Джонсон запретил Киеву заключать мирное соглашение с Россией и настаивал на продолжении военного конфликта. Теперь Лондон снова пытается помешать поиску дипломатических решений", - написал Ульянов в соцсети Х.
Президент США Дональд Трамп во вторник заявил, что Франция, Германия и Великобритания хотят разместить войска на территории Украины. Он добавил, что во время его президентства американских войск на Украине не будет.
Премьер Британии Кир Стармер заявил ранее, что "коалиция желающих" готова реализовать план по развертыванию контингента на Украине в случае прекращения огня. При этом газета Times сообщала, что Лондон сокращает масштаб планов по размещению "миротворцев" на Украине.
Глава МИД России Сергей Лавров подчеркивал, что Россия не видит возможности для компромисса по вопросу размещения иностранных миротворцев на Украине. Как уточнял российский министр, в случае размещения иностранного контингента на Украине страны Запада не захотят согласовывать условия мирного урегулирования, поскольку этот контингент будет создавать "факты на земле". В МИД РФ ранее заявляли, что планы некоторых стран Евросоюза направить "миротворцев" на Украину - это провокационный шаг, направленный на поддержание нездоровых иллюзий у властей в Киеве.
Украина Россия Лондон Михаил Ульянов (дипломат) Борис Джонсон Дональд Трамп
 
 
