Украину обезопасят навсегда

Украину обезопасят навсегда - РИА Новости, 20.08.2025

Украину обезопасят навсегда

Похоже, центральным вопросом, который обсуждался в Вашингтоне на встречах Дональда Трампа с В. Зеленским и европейскими представителями, были гарантии... РИА Новости, 20.08.2025

Похоже, центральным вопросом, который обсуждался в Вашингтоне на встречах Дональда Трампа с В. Зеленским и европейскими представителями, были гарантии безопасности Украины, что смягчило бы проблему территориально-политического переустройства части бывшей Советской Украины (как известно, другой Украины никогда не существовало).Очевидно, что реальные гарантии могут дать только США, а никак не европейцы, признающие "американское лидерство" и потому вынужденные доверять Америке. Но на этом поле возникает целый ряд вопросов, что будет критически важным для всего хода запущенного российско-американскими договоренностями на Аляске дипломатического процесса.Первый вопрос: если будут гарантии США, то это облегчает задачу демилитаризации Украины, а именно сокращения ее ВС и ограничений на системы вооружений, которыми она может обладать, и ее ВПК, равно как и районов размещения наиболее дестабилизирующих систем. Не должно быть и того, и другого. Если Киев доверяет американцам, то зачем вооружаться, тем более что гарантии будет предоставлять и двусторонний мирный договор с Россией.Второй вопрос: речь не просто об отказе Киева от членства в НАТО, а о военно-политическом нейтралитете, что исключает присутствие на территории Украины иностранных воинских контингентов. Собственно, так и было, начиная с Декларации независимости Украины, что и стало условием гарантий по Будапештскому меморандуму и двустороннему договору с Москвой. В дипломатической практике есть такое понятие, как "неизменность обстоятельств". Раз они кардинально изменились, то потеряли свое значение и прежние гарантии. Кстати, А. Стубб неуклюже упомянул перемирие между Финляндией и Советским Союзом 1944 года, когда Хельсинки вышел из войны на стороне Германии. Но тогда именно финский нейтралитет стал гарантией суверенитета этой страны. Условием невступления советских войск на территорию Финляндии стала ее готовность самостоятельно разоружить находившиеся там немецкие войска. Так что и тут никаких иностранных вооруженных сил. Уместным примером может служить и австрийский Госдоговор о постоянном нейтралитете, по которому Вена обрела свой полный суверенитет.Третий вопрос: любые действия коалиции желающих за пределами НАТО создают проблему для безопасности России. Либо это НАТО со своим консенсусом и решающей ролью США, либо качественно новая архитектура европейской безопасности, которая воплощала бы на деле принцип ее неделимости на континенте. Тут есть над чем поломать головы всем участникам процесса урегулирования, поскольку вопрос комплексный и принципиальный, без которого невозможно любое пакетное решение. Если государства — члены НАТО обязались бы не действовать за рамками альянса, то Россия не возражала бы против членства Украины в Евросоюзе, который стал бы источником средств для ее экономического восстановления (наряду с американскими мегафондами, такими как BlackRock).Четвертый вопрос: Запад сам ввел в уравнение своего конфликта с Россией проблематику санкций. Их взаимное снятие, включая соответствующий график, не может оставаться за рамками урегулирования. Как минимум к их снятию должен быть привязан вопрос прекращения огня.Пятый вопрос: реальные гарантии выполнения Киевом условий мирного договора могут дать только американцы. Нынешняя украинская государственность должна быть переформатирована в позитивном ключе — в русле общепринятых требований к современному государству, включая европейские (что следует из пресловутого тезиса "Це Европа!"). Только по результатам этих преобразований украинская власть будет в состоянии отвечать по своим обязательствам. А до тех пор будет сохраняться потребность в совместной российско-американской контрольной комиссии для Украины, которая была бы в состоянии верифицировать соблюдение Киевом положений мирного договора (такой опыт у нас был в Германии: почему для Украины плохо то, что было хорошо для немцев?). Кстати, если украинская сторона озабочена безопасностью своего воздушного пространства, то США и Россия могли бы взять на себя контроль над ним, что стало бы реальной гарантией и для нашей безопасности и исключило бы любые провокации.Функционирование такой комиссии (а у Киева не должно быть оснований не доверять американцам) обеспечило бы соблюдение Киевом внутренних обязательств, таких как проведение демократических выборов, федерализация, отказ от официальной националистической идеологии/мифологии, запрет соответствующих организаций и враждебной России пропаганды. Главное, Украина не должна более создавать нам не только военной угрозы, но и угроз на уровне идентичности и истории, которые широко воспринимаются в экспертном сообществе как важнейший элемент современных ментально-когнитивных войн. То есть и эта война должна быть гарантированно прекращена.Такое взаимодействие Вашингтона и Москвы превратило бы украинское урегулирование в материал и надежное средство российско-американской нормализации и, более того, сближения на долгосрочной основе. Что позволило бы преодолеть негативное наследие событий XX века в наших отношениях и имело бы крайне позитивные последствия для всей глобальной политики. Дипломатическое мастерство, которое продемонстрировал президент Трамп на своих встречах 18 августа, способствовало дальнейшему укреплению доверия между лидерами США и России, доверия, которое является валютой любой дипломатии.

