Уиткофф заявил, что провел в компании Путина около 25 часов - РИА Новости, 20.08.2025
05:15 20.08.2025 (обновлено: 05:16 20.08.2025)
Уиткофф заявил, что провел в компании Путина около 25 часов
Уиткофф заявил, что провел в компании Путина около 25 часов - РИА Новости, 20.08.2025
Уиткофф заявил, что провел в компании Путина около 25 часов
Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф заявил, что провел в общей сложности примерно 25 часов в компании президента России Владимира Путина и ряда... РИА Новости, 20.08.2025
в мире
россия
сша
аляска
стив уиткофф
владимир путин
юрий ушаков
ВАШИНГТОН, 20 авг - РИА Новости. Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф заявил, что провел в общей сложности примерно 25 часов в компании президента России Владимира Путина и ряда высокопоставленных российских чиновников. "У меня, наверное, набралось около 24–25 часов… с ним, а также с некоторыми из его людей — помощник (российского лидера по международным делам) Юрием Ушаковым, (министром иностранных дел РФ - ред.) Сергеем Лавровым. Так что примерно 24–25 часов", — сказал Уиткофф в интервью Fox News. После своего назначения на должность спецпосланника Уиткофф неоднократно посещал Россию в рамках украинского мирного процесса. Последний его визит состоялся 6 августа и предшествовал саммиту Путина и президента США Дональда Трампа на Аляске.
россия
сша
аляска
в мире, россия, сша, аляска, стив уиткофф, владимир путин, юрий ушаков
В мире, Россия, США, Аляска, Стив Уиткофф, Владимир Путин, Юрий Ушаков
Уиткофф заявил, что провел в компании Путина около 25 часов

Спецпосланник США Уиткофф заявил, что провел в компании Путина около 25 часов

Стивен Уиткофф
Стивен Уиткофф - РИА Новости, 1920, 20.08.2025
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
Стивен Уиткофф. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 20 авг - РИА Новости. Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф заявил, что провел в общей сложности примерно 25 часов в компании президента России Владимира Путина и ряда высокопоставленных российских чиновников.
"У меня, наверное, набралось около 24–25 часов… с ним, а также с некоторыми из его людей — помощник (российского лидера по международным делам) Юрием Ушаковым, (министром иностранных дел РФ - ред.) Сергеем Лавровым. Так что примерно 24–25 часов", — сказал Уиткофф в интервью Fox News.
После своего назначения на должность спецпосланника Уиткофф неоднократно посещал Россию в рамках украинского мирного процесса. Последний его визит состоялся 6 августа и предшествовал саммиту Путина и президента США Дональда Трампа на Аляске.
Уиткофф назвал итоги встречи Путина и Трампа эпическим успехом
17 августа, 19:00
Уиткофф назвал итоги встречи Путина и Трампа эпическим успехом
