Уиткофф заявил, что провел в компании Путина около 25 часов
2025-08-20T05:15:00+03:00
2025-08-20T05:15:00+03:00
2025-08-20T05:16:00+03:00
в мире
россия
сша
аляска
стив уиткофф
владимир путин
юрий ушаков
ВАШИНГТОН, 20 авг - РИА Новости. Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф заявил, что провел в общей сложности примерно 25 часов в компании президента России Владимира Путина и ряда высокопоставленных российских чиновников. "У меня, наверное, набралось около 24–25 часов… с ним, а также с некоторыми из его людей — помощник (российского лидера по международным делам) Юрием Ушаковым, (министром иностранных дел РФ - ред.) Сергеем Лавровым. Так что примерно 24–25 часов", — сказал Уиткофф в интервью Fox News. После своего назначения на должность спецпосланника Уиткофф неоднократно посещал Россию в рамках украинского мирного процесса. Последний его визит состоялся 6 августа и предшествовал саммиту Путина и президента США Дональда Трампа на Аляске.
россия
сша
аляска
Уиткофф заявил, что провел в компании Путина около 25 часов
