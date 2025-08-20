https://ria.ru/20250820/telegraph-2036421028.html

СМИ: России грозят санкциями за отказ от трехсторонней встречи по Украине

МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Великобритания и Евросоюз готовят новые санкции против России, которые могут быть введены в случае, если трехсторонняя встреча президента России Владимира Путина, американского лидера Дональда Трампа и Владимира Зеленского не состоится, сообщает газета Telegraph со ссылкой на высокопоставленный правительственный источник. "Великобритания и Европейский союз готовят новые санкции против России, которые могут быть введены, если Путин откажется принять участие в трехсторонних переговорах с Зеленским и Трампом", — говорится в материале. Помощник российского лидера Юрий Ушаков ранее сообщил, что в ходе телефонного разговора Путин и Трамп высказались в поддержку продолжения прямых переговоров между делегациями России и Украины. В этой связи, в частности, обсуждалась идея о том, что следовало бы изучить возможность повышения уровня представителей украинской и российской сторон.

