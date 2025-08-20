Рейтинг@Mail.ru
СМИ: России грозят санкциями за отказ от трехсторонней встречи по Украине - РИА Новости, 20.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:29 20.08.2025 (обновлено: 05:53 20.08.2025)
https://ria.ru/20250820/telegraph-2036421028.html
СМИ: России грозят санкциями за отказ от трехсторонней встречи по Украине
СМИ: России грозят санкциями за отказ от трехсторонней встречи по Украине - РИА Новости, 20.08.2025
СМИ: России грозят санкциями за отказ от трехсторонней встречи по Украине
Великобритания и Евросоюз готовят новые санкции против России, которые могут быть введены в случае, если трехсторонняя встреча президента России Владимира... РИА Новости, 20.08.2025
2025-08-20T04:29:00+03:00
2025-08-20T05:53:00+03:00
в мире
россия
великобритания
украина
владимир путин
дональд трамп
владимир зеленский
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/11/2035900063_531:754:2062:1615_1920x0_80_0_0_cf57ae491f65ce6f4540439a7b2082ce.jpg
МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Великобритания и Евросоюз готовят новые санкции против России, которые могут быть введены в случае, если трехсторонняя встреча президента России Владимира Путина, американского лидера Дональда Трампа и Владимира Зеленского не состоится, сообщает газета Telegraph со ссылкой на высокопоставленный правительственный источник. "Великобритания и Европейский союз готовят новые санкции против России, которые могут быть введены, если Путин откажется принять участие в трехсторонних переговорах с Зеленским и Трампом", — говорится в материале. Помощник российского лидера Юрий Ушаков ранее сообщил, что в ходе телефонного разговора Путин и Трамп высказались в поддержку продолжения прямых переговоров между делегациями России и Украины. В этой связи, в частности, обсуждалась идея о том, что следовало бы изучить возможность повышения уровня представителей украинской и российской сторон.
https://ria.ru/20250817/rubio-2035932574.html
россия
великобритания
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/11/2035900063_0:73:2560:1993_1920x0_80_0_0_2c15b19a2502189b7b3738a2082d164e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, великобритания, украина, владимир путин, дональд трамп, владимир зеленский
В мире, Россия, Великобритания, Украина, Владимир Путин, Дональд Трамп, Владимир Зеленский
СМИ: России грозят санкциями за отказ от трехсторонней встречи по Украине

Telegraph: России грозят санкциями за отказ от трехсторонней встречи по Украине

© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonВладимир Путин и Дональд Трамп
Владимир Путин и Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 20.08.2025
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
Владимир Путин и Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Великобритания и Евросоюз готовят новые санкции против России, которые могут быть введены в случае, если трехсторонняя встреча президента России Владимира Путина, американского лидера Дональда Трампа и Владимира Зеленского не состоится, сообщает газета Telegraph со ссылкой на высокопоставленный правительственный источник.
«
"Великобритания и Европейский союз готовят новые санкции против России, которые могут быть введены, если Путин откажется принять участие в трехсторонних переговорах с Зеленским и Трампом", — говорится в материале.
Помощник российского лидера Юрий Ушаков ранее сообщил, что в ходе телефонного разговора Путин и Трамп высказались в поддержку продолжения прямых переговоров между делегациями России и Украины. В этой связи, в частности, обсуждалась идея о том, что следовало бы изучить возможность повышения уровня представителей украинской и российской сторон.
Госсекретарь США Марко Рубио - РИА Новости, 1920, 17.08.2025
Рубио усомнился, что новые санкции против России помогут урегулированию
17 августа, 18:00
 
В миреРоссияВеликобританияУкраинаВладимир ПутинДональд ТрампВладимир Зеленский
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала