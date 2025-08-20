Рейтинг@Mail.ru
Минобороны показало кадры из освобожденной Новогеоргиевки
Специальная военная операция на Украине
 
12:58 20.08.2025 (обновлено: 13:16 20.08.2025)
Минобороны показало кадры из освобожденной Новогеоргиевки
Минобороны РФ показало кадры с уничтоженной украинской техникой из освобожденной Новогеоргиевки в Днепропетровской области. РИА Новости, 20.08.2025
безопасность
россия
специальная военная операция на украине
днепропетровская область
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Минобороны РФ показало кадры с уничтоженной украинской техникой из освобожденной Новогеоргиевки в Днепропетровской области.Министерство сообщило в среду, что подразделения группировки войск "Восток" взяли под контроль населенный пункт Новогеоргиевка Днепропетровской области.На кадрах показаны моменты нанесения ударов по бронетехнике ВСУ и взрывы."Под натиском огня артиллерии и расчётов ударных БПЛА подразделения механизированной бригады ВСУ понесли потери и были вынуждены отступить. Над населенным пунктом установлен полный контроль, инженерно-сапёрные подразделения проводят разминирование местности от взрывоопасных предметов", - добавили в оборонном ведомстве.
безопасность, россия, днепропетровская область, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Безопасность, Россия, Специальная военная операция на Украине, Днепропетровская область, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Минобороны показало кадры из освобожденной Новогеоргиевки

МО РФ показало кадры с уничтоженной техникой ВСУ в Новогеоргиевке

МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Минобороны РФ показало кадры с уничтоженной украинской техникой из освобожденной Новогеоргиевки в Днепропетровской области.
Министерство сообщило в среду, что подразделения группировки войск "Восток" взяли под контроль населенный пункт Новогеоргиевка Днепропетровской области.
На кадрах показаны моменты нанесения ударов по бронетехнике ВСУ и взрывы.
"Под натиском огня артиллерии и расчётов ударных БПЛА подразделения механизированной бригады ВСУ понесли потери и были вынуждены отступить. Над населенным пунктом установлен полный контроль, инженерно-сапёрные подразделения проводят разминирование местности от взрывоопасных предметов", - добавили в оборонном ведомстве.
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияДнепропетровская областьВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
