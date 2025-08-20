https://ria.ru/20250820/tekhnika-2036485712.html
Минобороны показало кадры из освобожденной Новогеоргиевки
Минобороны показало кадры из освобожденной Новогеоргиевки - РИА Новости, 20.08.2025
Минобороны показало кадры из освобожденной Новогеоргиевки
Минобороны РФ показало кадры с уничтоженной украинской техникой из освобожденной Новогеоргиевки в Днепропетровской области. РИА Новости, 20.08.2025
2025-08-20T12:58:00+03:00
2025-08-20T12:58:00+03:00
2025-08-20T13:16:00+03:00
безопасность
россия
специальная военная операция на украине
днепропетровская область
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/14/2036485154_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_a799027d26574ecb033ba185887a1b9b.jpg
МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Минобороны РФ показало кадры с уничтоженной украинской техникой из освобожденной Новогеоргиевки в Днепропетровской области.Министерство сообщило в среду, что подразделения группировки войск "Восток" взяли под контроль населенный пункт Новогеоргиевка Днепропетровской области.На кадрах показаны моменты нанесения ударов по бронетехнике ВСУ и взрывы."Под натиском огня артиллерии и расчётов ударных БПЛА подразделения механизированной бригады ВСУ понесли потери и были вынуждены отступить. Над населенным пунктом установлен полный контроль, инженерно-сапёрные подразделения проводят разминирование местности от взрывоопасных предметов", - добавили в оборонном ведомстве.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
днепропетровская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/14/2036485154_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_410dd8ec625014da122532138fcbf2b9.jpg
Кадры освобождения Новогеоргиевки в Днепропетровской области
Видео об освобождении Новогеоргиевки в Днепропетровской области публикует Минобороны России
2025-08-20T12:58
true
PT2M23S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия, днепропетровская область, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Безопасность, Россия, Специальная военная операция на Украине, Днепропетровская область, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Минобороны показало кадры из освобожденной Новогеоргиевки
МО РФ показало кадры с уничтоженной техникой ВСУ в Новогеоргиевке