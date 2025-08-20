https://ria.ru/20250820/tekhnika-2036485712.html

Минобороны показало кадры из освобожденной Новогеоргиевки

безопасность

россия

специальная военная операция на украине

днепропетровская область

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Минобороны РФ показало кадры с уничтоженной украинской техникой из освобожденной Новогеоргиевки в Днепропетровской области.Министерство сообщило в среду, что подразделения группировки войск "Восток" взяли под контроль населенный пункт Новогеоргиевка Днепропетровской области.На кадрах показаны моменты нанесения ударов по бронетехнике ВСУ и взрывы."Под натиском огня артиллерии и расчётов ударных БПЛА подразделения механизированной бригады ВСУ понесли потери и были вынуждены отступить. Над населенным пунктом установлен полный контроль, инженерно-сапёрные подразделения проводят разминирование местности от взрывоопасных предметов", - добавили в оборонном ведомстве.

